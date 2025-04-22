Заместитель Кличко получил домашний арест и наговорил чепухи после суда

Его подозревают в организации схем для уклонистов

Заммэра Киева Владимир Прокопив будет находиться под домашним арестом до 20 июня. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу. Это решение 22 апреля принял Голосеевский райсуд Киева.

Об этом сообщил сам Прокопов, отвечая на вопросы корреспондентов. По его словам, он не удивлен применением такой меры пресечения.

"В зале не было ни одного человека, который бы не понимал, что это полный абсурд, включая судью и прокурора. Но властям "выгодно", чтобы меня не было в зале пленарных заседаний, а я был дома", — сказал Прокопив.

Добавим, что ряд депутатов Киевсовета и народных депутатов предлагали взять Прокопива на поруки, но суд не принял этого.

"Заявления народных депутатов Артура Герасимова и Михаила Саврасова, а также депутатов Киевсовета Мищенко Александра и Павла Бойченко оставлены без удовлетворения", — сказала спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова

Что предшествовало

Прокопива подозреваются в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу. По данным следствия, он якобы помогал военнообязанным уехать из Украины под видом бензовозных водителей от коммерческого предприятия. Оно якобы должно было доставить дизельное топливо для ВСУ.

Что касается состояния Прокопива, то известно, что его родня имеет недвижимость в столице, а его друзья — коммунальное имущество. Заммэра и его семья приобрели значительное количество недвижимости, большая часть из которой была куплена по стоимости в несколько раз ниже рыночной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о получившем подозрение заместителе Кличко Прокопиве.