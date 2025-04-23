Сильные заморозки накроют Украину. Где "минусы" ударят больше всего

Прогнозируется до -6 градусов

Несмотря на значительную теплоту и засушливую погоду, Украину снова накроют немалые заморозки. В некоторых регионах синоптики прогнозируют до -6 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что уже в конце недели в субботу и воскресенье, 26-27 апреля, прогнозируются немалые заморозки.

Где будут самые большие заморозки

В субботу, 26 апреля, на севере страны, преимущественно в восточных регионах, столбик термометра опустится до -2 градусов. Такая морозная температура будет держаться до утра. И уже течение дня воздух будет прогреваться до +7 градусов. Однако именно на 26 апреля синоптики прогнозируют немалую грозу и ливни.

Погода в Украине 26 апреля

Дождь будет в этот день по всей территории Украины, но в разные периоды дня. И уже в воскресенье, 27 апреля, ночью ожидаются сильные заморозки с оледенением. На севере синоптики прогнозируют до -7 градусов, которые днем сменятся +6 градусами. На востоке страны заморозки составят до -2 градусов, а в центральных областях — до -1 градуса.

Погода в Украине 27 апреля

По прогнозу синоптиков, заморозки меньше всего коснутся юга Украины, однако в некоторых восточных областях все же будет до -1 градуса. Днем 27 апреля по всей территории страны обещают до +7 градусов, кроме Харьковской и Сумской областей, где будет 0 градусов.

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