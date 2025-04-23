Россияне устроили массированную атаку БПЛА на Украину: в Харькове и Полтаве взрывы, в Одессе пожары

В Полтаве, Одессе и Харькове были попадания БПЛА врага, зафиксированы пожары, в Одессе есть пострадавшие

Российские оккупанты в ночь на 23 апреля устроили очередную массированную атаку ударными беспилотниками на Украину. Больше всего от действий врага пострадали Харьков, Одесса и Полтава, беспилотники также фиксировались возле Запорожья, Днепра и Киева.

Об атаке на Харьков сообщил мэр города Игорь Терехов, подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По данным Терехова, под атакой оказался один из районов Харькова, там раздалось шесть взрывов.

"На данную минуту зафиксировано шесть ударов по городу. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются", — говорится в сообщении.

В Одессе, по данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, вспыхнули пожары после массированного удара БПЛА. Также два человека пострадали из-за российской атаки.

"В этот раз под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадали два человека", — сказано в сообщении.

Полтава сильно пострадала от ударов беспилотников. Как сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут, были зафиксированы попадания БПЛА по предприятиям и открытым территориям в двух районах города.

"Полтавскую общину атаковали вражеские БпЛА. По состоянию на 00:10 есть сообщения о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы. В настоящее время информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 апреля было завершено так называемое "Пасхальное перемирие" и российская армия устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Известно, что россияне запустили по направлению Украины ударные беспилотники одновременно с нескольких сторон.