З короткою зачіскою та вся "в золоті": нестаріюча Гленн Клоуз була в центрі уваги на церемонії "Прорив" (фото)

Клоуз чудово зіграла в серіалі "The New Look: Революція стилю"

Американська акторка, співачка, володарка багатьох нагород Гленн Клоуз, яка у поважному віці зберегла красу та привабливість, була присутня на 10-й церемонії вручення премії "Прорив" в Академії кіномистецтва у Лос-Анджелесі. Зірка "Фатального потягу" та "101 далматинця" вразила на масштабному заході яскравим образом на нестаріючим виглядом.

77-річна Гленн постала перед публікою вся "в золотому". Костюм з шовкової тканини, балетки та клатч – все в одному кольорі.

Стильна Гленн Клоуз. Фото Getty Images

Образ був настільки самодостатнім, що не потребував яскравих прикрас, Гленн мала їх мінімум.

Жінка мала свіжий вигляд, вона не переобтяжувала себе яскравим макіяжем. Варто нагадати і про те, що коротка зачіска є візитівкою стилю Гленн уже протягом тривалого часу. Клоуз була у доброму гуморі, багато усміхалася та залюбки позувала перед камерами.

Додамо, що серед останніх прекрасно зіграних ролей Гленн Клоуз – відомий головний редактор Harper's Bazaar Кармел Сноу в серіалі "The New Look: Революція стилю", який розповідає про життя та творчість легендарних дизайнерів Крістіана Діора та Коко Шанель.

Раніше "Телеграф" писав, що 59-річна Памела Андерсон показала себе без макіяжу. Акторка відмовилася від макіяжу у 2019 році після того, як померла її візажистка Алексіс Фогель.