З короткою зачіскою та вся "в золоті": нестаріюча Гленн Клоуз була в центрі уваги на церемонії "Прорив" (фото)
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Клоуз чудово зіграла в серіалі "The New Look: Революція стилю"
Американська акторка, співачка, володарка багатьох нагород Гленн Клоуз, яка у поважному віці зберегла красу та привабливість, була присутня на 10-й церемонії вручення премії "Прорив" в Академії кіномистецтва у Лос-Анджелесі. Зірка "Фатального потягу" та "101 далматинця" вразила на масштабному заході яскравим образом на нестаріючим виглядом.
77-річна Гленн постала перед публікою вся "в золотому". Костюм з шовкової тканини, балетки та клатч – все в одному кольорі.
Образ був настільки самодостатнім, що не потребував яскравих прикрас, Гленн мала їх мінімум.
Жінка мала свіжий вигляд, вона не переобтяжувала себе яскравим макіяжем. Варто нагадати і про те, що коротка зачіска є візитівкою стилю Гленн уже протягом тривалого часу. Клоуз була у доброму гуморі, багато усміхалася та залюбки позувала перед камерами.
Додамо, що серед останніх прекрасно зіграних ролей Гленн Клоуз – відомий головний редактор Harper's Bazaar Кармел Сноу в серіалі "The New Look: Революція стилю", який розповідає про життя та творчість легендарних дизайнерів Крістіана Діора та Коко Шанель.
Раніше "Телеграф" писав, що 59-річна Памела Андерсон показала себе без макіяжу. Акторка відмовилася від макіяжу у 2019 році після того, як померла її візажистка Алексіс Фогель.