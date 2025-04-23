Рубио отказался от участия в переговорах в Лондоне из-за позиции Зеленского, - NYT

Известно, что в Лондон приедет Кит Келлог

Госсекретарь США Марко Рубио не будет присутствовать на встрече в Лондоне по урегулированию войны России против Украины из-за того, что Киев отверг одну из ключевых уступок Штатов Кремлю. Речь идет о предложении США признать аннексию Крыма.

Как сообщает The New York Times, несмотря на отсутствие Рубио, представители Соединенных Штатов, Европы и Украины все равно встретятся в Лондоне 23 апреля. Однако Рубио отказался участвовать в них после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никакого соглашения, признающего законным контроль Москвы над Крымом.

"Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции", – заявил Зеленский на пресс-конференции.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог все равно будет принимать участие во встрече в Лондоне. Кроме Рубио и Келлога участие в переговорах в Лондоне должен принимать спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Пока неизвестно, приедет ли он в Лондон.

Как в Госдепе объяснили изменение планов Рубио

Госдеп пытался смягчить решение Рубио отказаться от встречи в Лондоне. Представительница Темми Брюс заявила, что причина якобы исключительно в графике госсекретаря, а не в его решении не участвовать в переговорах.

"Уменьшенный американский состав является символическим поражением в попытках европейцев занять место за столом мирных переговоров. В Париже господин Рубио сказал, что Британия, Франция и Германия сыграли конструктивную роль в разработке предложений. Представители этих трех стран будут в Лондоне, хотя Зеленский также не планирует ехать", — пишет NYT.

Мирный план США — что известно

США предлагают несколько уступок России. В частности, пообещать, что Украина не войдет в НАТО. Помимо этого предложения администрации Трампа включают потенциальное признание США аннексии Крыма Россией. Еще одна идея Соединенных Штатов – определение территории вокруг ЗАЭС нейтральной, с контролем со стороны США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Кремле отреагировали на мирный план Трампа. Там прокомментировали только одно из предложений.