Отменены тысячи решений: глава Центральной ВЛК о пересмотре медицинских заключений

Он также напомнил, что военнообязанные, которые ранее имели статус ограниченно пригодный и были направлены ТЦК на перепрохождение ВЛК, должны сделать это до 5 февраля 2025 года

Счет пересмотренных сомнительных заключений военно-врачебных комиссий за последние месяцы идет на десятки тысяч. Значительная часть таких заключений ВЛК была отменена.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил глава Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, полковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко в рамках пресс-конференции 20 декабря.

"С прошлого года продолжается широкая кампания, которая проводится правоохранительными органами по выявлению нарушений, которые стали причиной исключения из военного учета лиц, граждан Украины, которые не должны быть исключены. Открываются уголовные производства, изымаются документы, пересылаются в штатные ВЛК, в том числе и ко мне в Центральную военно-врачебную комиссию, где мы их пересматриваем при наличии оснований… На данный момент пересмотрены десятки тысяч таких решений. И тысячи из них были отменены", — рассказал "Телеграфу" Мирошниченко.

Руководитель Центральной ВЛК также подчеркнул, что в настоящее время успешно продолжается процесс перепрохождения военно-врачебных комиссий действительными военнослужащими ВСУ, ранее признанными ограниченно пригодными (напомним, изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривают обязательное перепрохождение ВЛК для тех, кто ранее имел статус "ограниченно пригодный" в связи с отменой этого статуса, — ред.).

"Среди действующих военнослужащих более 83% уже перешли этот медицинский осмотр. В районах непосредственного ведения боевых действий этот показатель еще выше, потому что основные усилия мы направили именно на людей, выполняющих в составе подразделений те или иные задачи. Поэтому в таких районах уже более 90% лиц, которые должны быть переосмотрены, такое медицинское освидетельствование уже прошли", — подчеркнул Дмитрий Мирошниченко.

Он добавил, что в течение декабря 2024 — января 2025 этот процесс среди действующих военнослужащих должен быть полностью завершен.

В то же время, по словам Мирошниченко, ситуация с перепрохождением ВЛК теми, кто раньше получил статус ограниченно годного, но пока не находится на службе (например, имеет статус военнообязанных), хуже. Вызвано это тем, что, во-первых, таких людей гораздо больше, чем действительных военнослужащих, а во-вторых – значительной загруженностью военно-врачебных комиссий при ТЦК.

"По нашим данным, процесс идет, ежемесячно люди пересматриваются, но учитывая то, что комиссии и так нагружены повседневной работой по осмотру лиц, мобилизуемых в Вооруженные силы, цифры несколько меньше… Процесс продолжается динамично, но вместе с тем, за счет большого количества, так быстро их пересмотреть, как мы это сделали в Вооруженных силах, по объективным причинам не получается", — сообщил глава Центральной ВЛК ВСУ.

Он также отказался комментировать возможные последствия для таких лиц, которые не успеют перепройти ВЛК до 5 февраля 2025, поскольку вопрос вне его компетенции. Заметим, что, как считают адвокаты, если военнообязанный, ранее имевший статус ограниченно пригодный и направленный ТЦК на перепрохождение ВЛК, не сделал этого до 5 февраля 2025 года, он может понести за это ответственность – как административную, так и уголовную, в соответствии с действующим законодательством.

Затронул председатель Центральной ВЛК вопрос исключения из военного учета лиц, признанных непригодными к военной службе. По словам Мирошинченко, сейчас законом 3363 этот вопрос четко нормирован.

"Очень много пошло вопросов к нам — будут ли эти люди (признанные ВЛК непригодными к военной службе, — ред.) исключаться из военного учета, не будут ли? Если посмотреть закон "О воинской обязанности и военной службе", спуститься чуть ниже до 37 статьи, то там в п. 3 части 6 четко написано, что лица, признанные непригодными к военной службе, подлежат исключению из военного учета в районных, областных, территориальных центрах городских, ТЦК и СП. То есть, на мой взгляд, в законе все четко нормировано. Непригодный подлежит исключению", – резюмировал председатель Центральной ВЛК.