Суперкибератака россиян на Украину: что произошло с реестрами сейчас и как это скажется на гражданах

Государство имеет полный резервный бекап всех данных из всех реестров

Украина испытала один из самых масштабных кибератак на правительственную инфраструктуру. Под удар попали ключевые государственные регистры, вебсайты Министерства юстиции, портал государственных сервисов "Действие" и другие критически важные системы.

И хотя власти уверяют, что данные остались защищенными, миллионы граждан оказались перед рядом неудобств. Что важно знать об этой атаке, какие сервисы не работают и в какие сроки правительство планирует решить проблему — объясняет "Телеграф".

Кто стоит за атакой и как это удалось?

Атака была зафиксирована работниками Службы безопасности Украины. По предварительной информации, российская хакерская группа XakNet Team, связанная со спецслужбами РФ, готовила данную операцию несколько месяцев.

Это не первый случай киберагрессии. Подобные действия фиксировались еще за неделю до начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Атаку совершили россияне с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства ", — заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

Сами хакеры утверждают, что похитили и уничтожили более миллиарда строк данных, в том числе хранящихся в Польше.

Они рассказали, что совершили атаку на сервисы государственного предприятия "Национальные информационные системы", после чего, в результате этого нападения, получили доступ к инфраструктуре с данными Министерства юстиции Украины.

Действительно ли данные украдены и утрачены?

Как передает корреспондент "Телеграфа", в.и.о руководителя Департамента кибербезопасности Службы безопасности Владимир Карастелев заявил, что СБУ пока не может гарантировать, что утечки данных не произошло.

Карастелев отметил, что СБУ открыла уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье 438. Это нарушение законов и обычаев войны.

Министерство юстиции отмечает, что Украина имеет полный резервный бекап всех данных из всех государственных реестров за весь период их существования. То есть данные сохранены в том виде, в каком реестры функционировали до хакерской атаки.

"Никакой потери данных нет. Мы работаем над восстановлением реестров, но это требует определенного времени", — отметила во время пресс-конференции министерша юстиции Ольга Стефанишина, передает корреспондент "Телеграфа ".

В частности, по сообщению Центра противодействия дезинформации, информация о том, что из-за хакерской атаки на государственные реестры Украины полностью заблокирован доступ к "базам данных ТЦК", что законная мобилизация в Украине "фактически заблокирована" и работники ТЦК "хватают людей на улице без разбора", является ложью русской пропаганды

"Центр верифицировал эту информацию, она абсолютно не соответствует действительности. Применение "Резерв+" работает. Доступ к базе "Оберег" не потерян. Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством", — написали они в Facebook.

К моменту публикации материала официальной реакции от Минцифры и самого Михаила Федорова не было.

Однако известно, что восстановление уже начато и данные постепенно возвращаются к работе. Проблемы возникают только через несколько часов между обнаружением аномальных действий в реестрах и их принудительным отключением.

Какие услуги не работают?

Ранее Министерство юстиции объявило, что до конца дня будут недоступны государственные реестры, официальные вебсайты ведомства, портал государственного предприятия "Национальные информационные системы" и колл-центр.

По словам ведомства, в результате атаки была приостановлена работа многих критически важных систем. А именно государственных реестров, включая Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

О проблемах в работе, вызванных кибератакой, также сообщил портал государственных сервисов "Дия".

Поэтому в приложении временно не работает целый перечень функций, таких как регистрация, изменение или закрытие ФЛП, регистрация ООО, регистрация права собственности на имущество, брак онлайн, перерегистрация авто, строительные услуги, социальные услуги (помощь при усыновлении, помощь на ребенка для одиноких родителей и т.п.) а также бронирование работников.

Портал "Действие", однако, отметил, что не хранит персональные данные, а лишь подтягивает информацию из государственных реестров. Поэтому пользователи могут быть уверены в безопасности данных.

"Специалисты работают над тем, чтобы вернуть сервисы в привычный режим как можно скорее", — сообщают представители "Действия".

Что восстановят в первую очередь и когда?

Как известно, в первую очередь Министерство юстиции возобновит Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и наследственных дел.

Это те системы, которые обеспечивают учет действий нотариусов. Это поможет избежать хаоса в нотариальных делах при восстановлении других реестров.

В то же время наибольший вопрос сейчас касается государственной регистрации недвижимости и бизнеса. Поэтому эти системы станут следующим этапом обновления.

Среди них:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Эти системы критически важны, ведь через них проводятся все действия, связанные с регистрацией бизнеса, изменениями в его структуре, а также оформлением прав собственности на недвижимое имущество.

По словам министерки юстиции Ольги Стефанишиной, полное возобновление работы ключевых реестров планируется завершить в течение двух недель. Работы уже начались, а первые реестры наследственных дел должны вернуться к функционированию с понедельника.

"Регистры будут восстановлены, а все данные возобновятся. Вопрос только во времени. Мы хотим заверить граждан, что все данные, хранившиеся в реестрах Министерства юстиции, защищены и сохранены. Наша задача сейчас – обеспечить постепенное возвращение систем в привычный режим работы", — отметила министерша.

Как повлияет атака на граждан?

Как утверждает Ольга Стефанишина, сейчас граждане могут получать основные услуги, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, в бумажном виде. Например, в отделах ЗАГС можно зарегистрировать рождение, смерть или брак.

Однако для этого необходимо учитывать поданные заранее заявления.

В ближайшее время на официальном вебсайте Министерства юстиции будет опубликован список отделов регистрации актов гражданского состояния, в которые можно обращаться для проведения необходимых процедур по всей территории Украины.

Кроме того, все социальные выплаты, связанные с актами гражданского состояния, в частности, выплаты на детей, лицам с инвалидностью или за усыновление, продолжают осуществляться. Даже при условии, что соответствующие заявления были поданы до временного прекращения работы реестров, они будут рассмотрены после возобновления доступа.

Часть нотариальных услуг также доступна. Все действия, не требующие проверки данных в реестрах, включая регистрацию завещаний, изменения к ним, оформление наследственных дел и доверенностей, могут осуществляться как государственными, так и частными нотариусами.

Общая работа всех реестров приостановлена для сохранения информации и избегания дальнейших провокаций, сообщает Министерство юстиции Украины.

Также министерство инициировало решение о временном приостановлении исчисления сроков для сделок во избежание правовых коллизий. Это означает, что граждане, которые из-за остановки реестров не смогли вовремя подать документы, не потеряют свои права.

"Мы понимаем важность быстрого обновления сервисов и делаем все возможное, чтобы граждане испытывали как можно меньше неудобств", — отметила министерша.

В то же время под условием анонимности один из руководителей столичного ЦНАПа рассказал "Телеграфу", что после кибератаки на многочисленные важные государственные реестры, учреждения продолжают работать в обычном режиме, и не было выявлено никаких трудностей с выполнением операций.

"Мы продолжаем работать по-прежнему и успешно сотрудничаем с гражданами ", — отметил он.