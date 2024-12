И здесь русский след. Что не так с предприятием, которое обеспечивает работу госреестров

Деятельность фирм, с которыми работает госпредприятие, вызывает вопросы у правоохранителей

Министерство юстиции ежегодно перечисляет сотни миллионов гривен собственному ГП "Национальные информационные системы" (НАИС) за то, чтобы работали государственные реестры. А само предприятие закупает у частных фирм разные услуги и оборудование, например, для модернизации систем хранения данных. При этом упорно выбирает для этого компании "нечистые на руку".

На фоне кибератаки на Государственные и Единые реестры "Телеграф" поинтересовался, сколько стоит государству функционирования реестров, которые в ночь на 20 декабря взломали россияне.

Кто создал, тот и оплачивает музыку

С середины 2015 года за создание и сопровождение программного обеспечения автоматизированных систем Единых и Государственных реестров Минюста, других электронных баз, предоставление доступа к ним физ- и юрлицам, а также обеспечение хранения и защиты данных, содержащихся в автоматизированных системах, отвечает ГП "Национальные информационные системы" (НАИС). Кроме центрального офиса у предприятия есть 22 обособленных подразделения или филиала. А возглавляет его с 2019-го года Алексей Бережной, который был на момент назначения владельцем ЧП "Поли-банк" (сейчас его деятельность прекращена), а также директором двух обществ с ограниченной ответственностью — "Укр.Пей" и "Укр.Пей-Сервис" (оба ведут деятельность в сфере IT).

Сегодня сайт Минюста как и госпредприятия недоступен для пользователей

Раз в год Минюст объявляет тендер на закупку услуги по обеспечению функционирования реестров, имеющихся в собственности ведомства. Победителем торгов за неимением конкурентов стабильно становится НАИС. Например, в 2020 году госпредприятие получило из госбюджета 358 250 976 гривен, в следующем, 2021 году сумма подросла на сотню миллионов и составляла уже 424 670 396 гривен, в 2022 году — снизилась до 391 823 9. В текущем году на счета предприятия из госбюджета должно поступить 473 724 216 гривен.

Расходы на поддержку работы реестров – это десятки миллионов гривен на каждый

Согласно договору, размещенному на сайте Prozorro, самые большие расходы связаны с поддержкой Госреестра прав на недвижимое имущество – 146,8 млн гривен/год, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований – это 75,8 млн. гривен/год, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан – 49,2 млн гривен/год, Госреестра отягощений движимого имущества – 46,6 млн. гривен/год и т.д.

Всего НАИС ответственен за 15 реестров с важными данными

С чем связан рост расходов из года в год пока не очень понятно, в обосновании проведения процедуры закупок года текущего указано лишь, что исключительно НАИС "может предоставлять соответствующие услуги в полной мере и без нарушения действующего законодательства". Хотя последнее утверждение выглядит сомнительным, учитывая, что Антимонопольный комитет несколько раз штрафовал государственное предприятие. В частности, в конце 2018 года — на 1,2 млн. гривен, ведь "Национальные информационные системы" нарушили законодательство о защите от экономической конкуренции. В ходе расследования было установлено, что ГП применяло в течение двух предыдущих лет разные условия доступа и пользования реестрами.

Без альтернативы – услуги по обеспечению работы реестров может предоставлять только ГП

Доступ, кстати, был и остается платный. Например, в 2022 году, когда реестры были закрыты для общественности, НАИС продолжало предоставлять сведения за деньги. К примеру, от 5,95 до почти 117,45 тыс. гривен/месяц (в зависимости от количества запросов) стоил доступ к Единому государственному реестру, а в Государственный реестр прав на недвижимое имущество — от 19,2 до почти 226,5 тыс. грн. гривен/месяц.

При этом издание DOU выяснило, что среди клиентов госпредприятия оказались компании с "российским следом". Это в частности АО "Международный резервный банк" (учредитель ПАО "Сбербанк России"), АО "Банк Форвард (владелец – "Банк русский стандарт"), ООО "Феодал" (учредитель Кирилл Аладашев, "в анамнезе" занимавший должность финдиректора российского банка ВТБ). Тогда в госпредприятии объясняли это тем, что никакие нормативно-правовые акты "не устанавливают ограничений относительно возможности получения сведений из ЕГР по причине наличия того или иного гражданства заявителя".

Какую маржу имеет государственное предприятие

Деятельность НАИС с учетом финансовой статистики, предоставляемой Опендатаботом, выглядит как успешная и прибыльная. Если сравнивать поступления от продаж услуг в 2020 и 2024 году, то они выросли почти в 47 раз (!): с 21,4 млн. до 994,8 млн. гривен. В десятке топовых заказчиков услуг ДК на миллионы, кроме Министерства юстиции, также его региональные управления в Одессе, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре и Днепропетровской области, Харькове и Хмельницком, а также Государственная регуляторная служба Украины. Но "торгует" предприятие и по-мелкому, среди последних тендеров, например, продажа токенов за пол тысячи гривен для Билкивского сельсовета, услуг по компьютерной поддержке за 4 725 гривен для Ивано-Франковского административного окружного суда или услуги по обработке данных за 21 576 гривен для ГУ Госпотребслужбы в Киевской области.

Минюст и его региональные управления среди основных "клиентов" ГП

НАИС и само активно закупает оборудование и услуги для обеспечения собственной деятельности у посторонних, преимущественно частных фирм. При этом расходы за последние годы то увеличивались, то уменьшались; если сравнить 2021 и 2024, то и здесь произошел рост, но в два раза: с 237,7 до 519 млн. гривен.

Чаще всего победителями тендеров, которые проводит государственное предприятие, становились: ООО "Айкюжн" IT", ГП "Полиграфический комбинат Заря", ООО "Аккордгрупп", "Авалис", "Интеркрейси бейз", "БМС Техно", ЧАО "Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий", ООО "IT-интегратор", "Медирент- Солюшенс" и "БСС Украина". Причем две из упомянутых фирм ("Айкюжн IT" и "Интеркрейси бейз") имеют одного основателя – кипрскую компанию Интекреси Венче ЛТД (INTECRACY VENTURE LTD).

Часть своих функций ГП выполняет руками частных фирм, иногда с сомнительной репутацией.

В общем, тендеры выглядят как междусобойчики, когда участие принимает либо одна фирма, либо несколько одних и тех же. Среди "свежих" торгов, проведенных НАИС, например, поставки услуг по активации техподдержки и гарантии оборудования. По результатам тендера сделка на 2,6 млн гривен была заключена с "Аккордгрупп". Летом эта же компания обязалась поставить серверное оборудование на 20,9 млн. гривен.

А фирма "Авалис" выиграла торги на поставку оборудования для модернизации систем хранения данных на общую сумму 38,4 млн. гривен. Еще 3,6 млн. гривен госпредприятие заплатит этому ООО за пакет услуг по поддержке программного обеспечения для резервного копирования Commvault Complete Backup&Recovery. "БСС Украина" в сентябре выиграла тендер на 23,4 млн гривен и должна на эту сумму предоставить услуги по поддержке программного обеспечения Oracle.

А буквально несколько дней назад стали известны результаты тендера на поставку программной продукции облачной защиты инфраструктуры от DDoS-атак в виде обновлений, приложений, дополнений и расширения функционала. Ее должно было поставлять ООО "В2В Решение".

Учитывая документы, имеющиеся в открытом доступе, госпредприятие не слишком волнует сомнительная репутация некоторых фирм, да и к его деятельности после их изучения возникают вопросы. К примеру, упомянутый ООО "Авалис" фигурирует в уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, открытый в ноябре 2023 года. В определении Голосеевского районного суда г. Киев указано, что должностные лица ряда госпредприятий и учреждений во время проведения тендерных закупок завладели 17,5 млн гривен государственных средств. "Мониторингом цен на комплектующие, включенные в закупку заказчиком, установлено, что приблизительная наценка на соответствующую продукцию может составить около 5 млн. гривен", — говорится в документе. Речь идет о закупке систем хранения базы данных, к поставкам которых подключалось ООО "Авалис".

Номера тендеров, указанные по делу, заключены НАИС с ООО "Авалис"

Криминальный шлейф есть и у "БСС Украина". В частности, в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева говорится, что указанная компания вместе с ООО "РДТЕХ" и "ОС Консалтинг" получили за 2016-2020 год от ряда государственных учреждений вроде Минфина, Нацбанка и других более 500 млн. гривен за услуги по технической поддержке и программному обеспечению. Как установили правоохранители, эти фирмы связаны между собой, поэтому не столь важно, кто победит, к тому же публичные закупки, в которых они участвовали, проводятся по завышенным ценам.

Но хуже всего в том случае, что следствие установило связь "РДТЕХ" с одноименным акционерным обществом с российской регистрацией. "Имеющаяся информация указывает, что АО "РДТЕХ" может осуществлять удаленный доступ к корпоративным серверам группы связанных субъектов хозяйственной деятельности ООО "РДТЕХ", ООО "ОС Консалтинг", ООО "БСС Украины", в том числе задействованных для технической поддержки программно-аппаратного обеспечения, интегрированного в информационно-телекоммуникационных системах государственных учреждений, правоохранительных органов, операторов телекоммуникаций, банковских учреждениях и т.п., в которых циркулирует информация с ограниченным доступом, требование о защите которой установлено действующим законодательством Украины", – отмечено в документе.

Кажется, что такой бекграунд должен стать концом отношений с фирмами.

В то же время со стороны Минюста, которому подчинено ГП "Национальные информационные системы", не сообщалось ни о каких санкциях к его руководству. При этом, как свидетельствуют результаты текущих тендеров, предприятие продолжает сотрудничать с фирмами, подозреваемыми в нечестной игре и связях с врагом. В контексте мощной кибератаки РФ это вызывает множество вопросов.

Как сообщал "Телеграф", власти уверяют: Украина имеет полный резервный бекап данных, содержащихся во всех государственных реестрах. В то же время, пока идут восстановительные работы, украинцы испытают определенные неудобства.