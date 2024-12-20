В Украине все же могут начать мобилизовывать 18-летних: эксперт назвал сроки

Есть веская причина на это

Уже в начале следующего 2025 года в Украине вполне могут снизить мобилизационный возраст до 18-20 лет, который сейчас составляет от 25 лет.

Об этом сообщил советник комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам экономического развития Назарий Волянский в эфире Вечер.LIVE. По его словам, основная причина — требование европейских и американских партнеров.

Волянский отмечает, что с 2022 года все западные партнеры призывают Украину снизить мобилизационный возраст, и, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского, это может произойти.

"Я думаю, в первых месяцах январь-февраль-март будет принято такое решение. Снижение мобилизационного возраста неоднократно требовали США и Европа. Мы вынуждены будем на это пойти", — говорит советник комитета.

Он объясняет, что США для достижения этого могут манипулировать и давить на Украину оружием. То есть либо снижается мобилизационный возраст и поддержка есть, либо он остается от 25 лет и меньше оружия.

В то же время Волянский добавил, что это его мнение и оно сформировано ввиду того, что происходит вокруг. О соответствующих решениях в Раде или Офисе президента речь пока не идет.

"По мнению американских генералов, того же Бена Ходжеса, руководившего армией США, воевать должны молодые, а не люди старше 35 лет. Еще с 2022 года в штатах настаивают на снижении мобилизационного возраста. Украина может пойти на это, сначала, например, сделать его от 20 лет, посмотреть на реакцию мира и украинцев. А тогда уже решать дальше», – говорит советник комитета ВР.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как молодежь будут активнее привлекать в армию, пока снижение мобилизационного возраста официально не рассматривается.