Очень хороший, когда трезвый: все о скандале с руководителем психбольницы в Полтаве

И.о. директора Полтавской областной психиатрической больницы Виктора Волошина, попавшего в очередной громкий скандал, наконец-то могут отстранить от исполнения обязанностей

Под вечер в понедельник, 16 декабря, во двор дома №18 по улице Семена Антонца в Полтаве заехал новенький экскаватор с навесным ковшом. Водитель намеревался проехать по неширокой дорожке в край пятиэтажки на два подъезда. Но наткнулся на препятствие слева — невысокий забор, ограждающий клумбу. Сломав его, он дал заднюю. Но через некоторое время снова вернулся и на этот раз взял курс на дерево грецкого ореха, которое растет в конце двора. Подняв ковш экскаватора, водитель принялся "штурмовать" им ствол дерева.

— Все это происходило как раз напротив окон моей квартиры, — рассказывает 72-летний глава ОСМД "Уют на Балакина" Александр Литвиненко. – Я вышел, спрашиваю водителя, зачем он это делает. Говорю, ты видишь, дерево упадет и побьет мне окна. Он открыл затонированную дверцу и что-то начал говорить, но я толком так ничего и не понял. Было видно, что человек очень пьян и у него заплетается язык. Я предупредил мужчину, что вызову полицию. И это, видимо, его разозлило, потому что он, выйдя из экскаватора, стал передо мной в позу, как боксер перед противником. Пытался демонстрировать свою силу, так сказать. Но поскольку едва держался на ногах, он упал между припаркованными машинами. И уже лежа произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Одна из пуль попала мне в поясницу, другая попала под лопатку мужчине из соседнего подъезда, который наблюдал за этим инцидентом.

Когда на место инцидента приехала следственно-оперативная группа полиции и начала составлять протокол, Александр узнал, что нарушителем правопорядка является 40-летний исполняющий обязанности директора областной психиатрической больницы, член партии "Родной город" Виктор Волошин.

Виктор Волошин

Дерево мешало нормально парковаться

Что делал вечером на служебном экскаваторе Hidromek, который год назад (судя по данным Prozorro) приобрела психиатрическая больница почти за 4,5 миллиона гривен, ее руководитель у чужого дома? По словам местных, в том доме живет женщина, к которой Волошин неравнодушен.

Жители многоэтажки давно обратили внимание на коренастого мужчину, который часто приезжал в их двор то на одной иномарке, то на другой, а то на микроавтобусе. А этот последний раз приехал на экскаваторе. Кто он, что он никто не знал. Заметили только, что женщина, к которой он регулярно наведывался, с некоторых пор стала владелицей электромобиля "Honda". Пошли разговоры, что дорогое авто ей якобы подарил поклонник.

Александр Литвиненко

Итак, Виктор Волошин, постоянно попадающий в какие-то громкие скандалы (об этом чуть позже) в тот вечер решил снести орех, под которым обычно он останавливал свой автотранспорт. Чтобы не мешал ему "нормально парковаться". Неизвестно, когда и сколько он выпил, прежде чем сесть за руль технического транспорта. Но расстояние от психбольницы до указанного дома на улице Семена Антонца не менее пяти километров по прямой. Как он их проехал, не врезавшись в какой-нибудь объект, остается загадкой.

По словам очевидцев, любовница, увидев Виктора под хмельком, якобы прогнала его, и он уехал в неизвестном направлении. Но потом вернулся и совершил хулиганские действия.

Именно по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) против Виктора Волошина полиция под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры возбудила уголовное производство, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. О том, была ли проведена наркологическая экспертиза и что она показала, нигде не упоминается.

Руководитель ОСМД говорит, что он сутки думал, предоставлять "хулиганской выходке" психиатра огласку или нет. В конце концов принял решение позвонить в редакцию интернет-издания "Полтавщина" и рассказать подробности инцидента.

— Мы переживаем, что Волошин эту историю замнет и такие проделки в нашем дворе будут продолжаться, — говорит Александр Литвиненко. — Еще в ходе оформления протокола ему на помощь приехали его дружки и старший брат. Они начали обвинять меня и других очевидцев в том, что мы сломали ему нос. На самом деле Волошин несколько раз упал с забора у подъезда, где он пытался присесть, и побил лицо. Ко мне подходил какой-то мужчина, который не пожелал представиться, и спрашивал, сколько мне заплатить, чтобы я не раздувал эту историю. И вообще дружки убеждали всех, "что он очень хороший, когда трезвый".

"Кто его уволит? А если он обнародует пациентов?"

Публикация на "Полтавщине" вызвала бурю негативных реакций со стороны местного населения. Ожидаемо, что многие из комментариев саркастичны и связаны со сферой деятельности "хулигана". В частности:

"Будущий пациент своего заведения, которым руководит. Свой среди своих".

"А говорят, что психические заболевания незаразные. Видимо, врут".

"Пора вызвать санитаров! Это только у нас такой дебил неадекватный может руководить психушкой. По-моему, ни один независимый врач-психиатр не выдаст ему справки о том, что он здоровый человек".

"Производственная травма у человека".

Другие иронизируют:

"Совершенно ничего ему не будет. Произошел сердечный приступ и человек был вынужден сделать несколько глотков коньяка Hennessy"…

"Видимо, много справок об инвалидности продал, решил отпраздновать".

"У него половина руководителей лечится от алкоголизма и наркотиков. Кто его уволит? А если он обнародует пациентов?".

Пахарь дорог и махинатор

Но какими такими громкими делами прославился в Полтаве Волошин, который, кстати, имеет удостоверение участника боевых действий?

В поле зрения общественности он попал в конце 2016 года, когда депутаты Областного совета по представлению главы партии "Родной город" пусть и с третьей попытки, но все же протянули на должность главного врача Полтавского областного психдиспансера Виктора Волошина, работавшего в этом коммунальном учреждении врачом-психиатром. Учитывая, что это была креатура бывших регионалов, некоторые общественные деятели и известные волонтеры в знак политического протеста устроили на сессии, рассматривавшей этот вопрос, бойкот и даже отказались от врученных тогда же наград.

Назначение Волошина было тем более удивительным, что годом ранее медик стал объектом журналистского расследования одного из местных телеканалов. Как выяснилось, Волошин, работая в государственном учреждении, открыл частный медицинский центр, куда врачи диспансера в обязательном порядке направляли тех, кто нуждался в справке от психиатра, проходить психолого-физиологическую экспертизу. Каждая подобная экспертиза стоила 121 гривну.

Волошин вынужден был закрыть фирму, но никакого наказания за свои махинации или какого-либо публичного осуждения медицинского руководства или местного политикума не понес.

Дальше – больше. В конце 2019 решением Полтавского областного совета диспансер присоединили к Полтавской областной клинической психиатрической больницы имени А.Ф. Мальцево. И Виктор Волошин стал сначала в нем заместителем главного врача, а позже — исполняющим обязанности главного врача.

Чем выше должность, тем больше скандалов.

Жители села Ивонченцы, граничащего с территорией психбольницы, в марте 2022 года пожаловались журналистам на то, что Волошин перекрыл бетонным столбом дорогу через медучреждение, которой они пользовались. Таким образом, заместитель главного врача, по мнению местных, отомстил им за то, что они вызвали полицию на спровоцированный им инцидент. А именно, будучи под хмельком, Волошин справил малую нужду посреди одного из дворов. В ответ на замечания угрожал людям сжечь дом. Протрезвев же, перекрыл дорогу.

Летом этого года, якобы, опять, будучи "под мухой", он сел за руль трактора и поехал в пригородное село Тахтаулово перепахивать грунтовую дорогу, которая ведет в психбольницу. Шокированные жители вызвали полицию. Волошин послал полицейских и сбежал по полю. Инцидент по-прежнему не имел последствий.

И все это цветочки по сравнению с планом, который Волошин реализовал в 2024 году. Он, судя по всему, заключался в том, чтобы 860 гектаров земли, которые находятся на территории Лубенской городской общины и принадлежат КП "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета, сделать убыточными. Реализуя свой умысел, Волошин, "злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с субъектами хозяйствования агропромышленного комплекса, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других юридических лиц, наладили схему, направленную на незаконное обогащение путем присвоения и растраты зерна кукурузы, сои и подсолнечника во время сбора урожая". Именно так говорится в материалах возбужденного Октябрьским райсудом Полтавы 2 сентября этого года уголовного производства. Следствие в этом производстве продолжается.

Но и тогда Волошин удержался на должности.

И только борьба с орехом, наконец, закончилась его поражением. Он, по данным "Суспільне Полтава", как принято у подозреваемых высокопоставленных чиновников, срочно заболел и оформил больничный. Из своих источников журналисты узнали, что Полтавская ОВА направила областному совету представление об отстранении от служебных обязанностей Виктора Волошина и назначении на его место его заместителя. Хотя выводов служебного расследования еще нет.