Шольц собрался в гости к Путину, а Украине сделал большой подарок

Шольц хочет убедить Путина, чтобы тот вес свой вклад в завершение войны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным после возобновления контакта с ним этой осенью. При этом, Германия продолжает помогать Украине важной техникой.

О возможном разговоре Шольц сказал во время пресс-конференции, пишет "Радио Свобода". Однако он не указал, когда именно это может произойти.

"Я разговаривал с российским президентом и буду говорить с ним снова", – сказал канцлер.

Цель разговора с Путиным: "всегда дать понять, что его вклад в прекращение конфликта состоит в том, чтобы прекратить агрессию и вывести войска". Отмечается, что данное заявление последовало после телефонных переговоров Шольца с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Стоит добавить, что 15 ноября текущего года Шольц провел телефонную беседу с Путиным. Это случилось впервые с декабря 2022 года. В немецком правительстве сообщили, что канцлер "осудил российскую агрессивную войну против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска".

Как пишет Der Spiegel, Шольц собирается посетить Москву с мирной миссией.

В то же время Германия отправила Украине шестой комплекс противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T в рамках военной поддержки. Об этом сообщил мониторинговый проект German Aid to Ukraine, который процитировал слова Шольца.

"Сейчас поставляется еще одна система IRIS-T, я думаю, сегодня, а также Gepard SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили", — говорил канцлер.

При этом, "Милитарный" уточняет, что Шольц не сказал, о каком именно ЗРК идет речь — SLS или SLM. Эти комплексы отличаются друг от друга ракетами, шасси, а также дальностью перехвата воздушных целей.

А мониторинговый проект пишет, что это будет именно SLS.

Что известно об IRIS-T

Это система противовоздушной обороны немецкого производства предназначена для того, чтобы уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летальные средства или даже крылатые и баллистические ракеты, которые враг выпускает по мирным городам.

В основе комплекса – ракета IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, модернизированная для наземного пуска. Цель поражается на финальном отрезке полета.

По своей конструкции IRIS-T SLM состоит из трех основных элементов, а именно:

пусковая установка на шасси грузовика MAN SX 45 (8x8) и место для восьми ракет,

радиолокационная установка,

машина управления.

Различие

IRIS-T SLM – противовоздушная оборона средней дальности, имеет дальность работы 40 км и высоту 20 км.

IRIS-T SLS – противовоздушная оборона ближнего действия. Дальность работы – 12 км, высота – до 8 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия передает Украине разведывательные дроны Songbird, которые могут работать в экстремальных условиях.