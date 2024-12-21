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Украинская Империя существовала значительно раньше российской: историк рассказал, как она называлась

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Киевская Русь была имперским государством
Киевская Русь была имперским государством. Фото Коллаж "Телеграфа"

Настоящая сущность украинской империи, ее роль в европейской истории и значение для современной украинской идентичности

В истории Украины существует много мифов и стереотипов, нуждающихся в переосмыслении. Одним из таких мифов является представление о том, что Украина никогда не была империей.

На самом деле, украинская земля имеет глубокие корни в истории европейских государств, и ее роль как империи заслуживает более детального изучения. Историк Александр Алферов рассказал много интересного о становлении и развитии украинской государственности.

Империя как концепция

Империя — это не только огромная территория, но и суверенное государство, приобретающее свои земли из-за вооруженных конфликтов. Украинская история свидетельствует о том, что наши предки активно участвовали в формировании государственности, охватывавшей значительные территории. К примеру, Киевская Русь, существовавшая в X-XIII веках, была одним из самых влиятельных государств Европы в свое время.

Киевская Русь: начала империи

Киевская Русь стала основой дальнейшего развития украинской государственности. Владимир Великий и Ярослав Мудрый — это не только исторические фигуры, но символы украинской идентичности. Их достижения в политике и культуре заложили основы для будущих поколений. Важно отметить, что эти правители были украинскими монархами, а не частью какого-то "древнерусского" сообщества.

Завоевательные походы и расширения

На протяжении своей истории Киевская Русь проводила многочисленные военные кампании по расширению своих территорий. Святослав Игоревич, например, известен своими походами на Хазарский каганат и Болгарию, которые не только укрепили экономические позиции Руси, но способствовали развитию торговли. Эти завоевания свидетельствуют о том, что Русь являлась активным участником геополитических процессов того времени.

Современные исследования показывают, что украинцы имеют право на собственную историю как отдельной нации с богатым прошлым. Важно отвергнуть стереотипы о том, что украинцы всегда были подчиненными территориями или колонизированными народами. Наша история – это история борьбы за независимость и самостоятельность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Грушевский не был первым президентом Украины. В чем историческая неточность и откуда взялся этот популярный миф.

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