Готова ли Украина к выборам онлайн? После масштабного взлома реестров появилось объяснение

Стоит учесть, что голосование сейчас не может быть тайным

После хакерской атаки на реестры Минюста, очевидно, что Украина не готова к электронному голосованию. Такую систему среди стран Европы стабильно использует Эстония, а также Франция, но не для голосования внутри страны, а на заграничном избирательном округе.

Об этом глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сказала в эфире Ранок.LIVE. Она обратила внимание, что такую систему не используют даже те страны, у которых выше уровень кибербезопасности.

"Тем более, голосование сейчас не может быть тайным. Когда человек голосует, в определенный период времени так или иначе можно узнать, кто только что проголосовал и за кого", — объяснила Айвазовская.

Она добавила, что вовсе бы закрыла вопрос электронного голосования, потому как оно слишком опасное. Вместо этого следует сосредоточиться на создании условий для голосования граждан за рубежом в дружественных Украине странах.

"Я уверена, что голосование на оккупированных территориях дистанционно невозможно, потому что это неконтролируемая среда с точки зрения организаторов выборов… А вот для граждан, проживающих за границей, дружественных Украине стран — это вопрос номер один, потому что 20% граждан сейчас не в Украине", — считает эксперт.

Также она подчеркнула, что Украине нужно готовиться к послевоенным выборам.

Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик рассказал "Телеграфу", какие есть четыре главных вызова будущим выборам в Украине.