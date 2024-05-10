Монатик попался в руки ТЦК и полиции в центре Киева: эксклюзивное видео "Телеграф"

У артиста проверили документы

Известный украинский исполнитель Монатик, который недавно рассказал о необычном требовании в своем райдере, попался в руки представителей ТЦК и полиции. Кадры с проверкой документов у артиста снял фотокорреспондент "Телеграф" Ян Доброносов.

Известно, что работники территориального центра комплектования подошли к Монатику вместе с полицией на Майдане Независимости в Киеве. Исполнитель, судя по видео, очень спокойно воспринял такую проверку и не выражал никаких эмоций. Как оказалось, они просто проверили документы у артиста. После этого Монатик отправился в сторону Крещатика.

Напомним, что с начала войны Монатик вместе с женой Ириной и двумя сыновьями были за границей. Как уверял артист, он был в мировом туре, когда началась война. А когда тур закончился он вместе с семьей вернулся в Украину и начал давать благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

Отметим, что в 2022 году в интервью Славе Демину Монатик рассказал, что первым его порывом, когда он узнал о начале войны, было пойти служить в Вооруженные силы Украины. Артист даже связался с ВСУ, однако, его отговорили.

"Я звонил, спрашивал, мне говорили: "Да, Дима, тебя еще здесь не хватало с твоим военным опытом". Я в военном деле просто ноль. Я не боюсь это сказать. Представляю, что я бы растерялся, по меньшей мере. Ходил бы спрашивал, как перезарядить автомат. И вообще, не могу представить, как я убиваю кого-то", — признался тогда Монатик.

Сколько детей у Монатика

Известно, что Дмитрий Монатик и Ирина Демичева поженились в 2015 года, а до этого они несколько лет встречались. В браке у исполнителя и его жены родилось двое сыновей — восьмилетний Данил и пятилетний Платон. При этом пара мечтает еще и о рождении дочери.

В декабре прошлого года Монатик признался: "Это было бы очень шикарно иметь дочь. Мы мечтаем об этом с Ириной вместе. Но если будет мальчик, мы тоже будем рады. Вы хотите спросить, работаем ли мы над этим? Я же вам сказал, что свои мечты надо превращать в цели".

Монатик с женой и детьми

После распространения видео "Телеграфа" в соцсетях и телеграмм-каналах Монатик прокомментировал встречу с ТЦК в своем инстаграмме. Артист подтвердил, что представители ТЦК проверили его документы и военный билет. По словам артиста, это уже не первая подобная проверка.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Монатик назвал настоящую причину перевода своих песен на украинский язык. При том, что изначально артист был категорически против такого перевода своих хитов.