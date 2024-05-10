Монатик отреагировал на встречу с ТЦК в центре Киева (видео)

Артист подтвердил, что у него действительно проверили документы

Известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика задержали работники ТЦК в Киеве для проверки документов. После распространения эксклюзивного видео "Телеграфа" в соцсетях и телеграмм-каналах Монатик вышел на связь в своем Instagram и прокомментировал встречу с представители территориального центра комплектования.

По словам Дмитрия, полиция и работники ТЦК провели проверку его военного билета и спрашивали, обновил ли он свои данные в военкомате.

"Вижу, что по СМИ разлетается это видео. Да, это правда. Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На военном учете стою. Данные обновил", — рассказал Монатик.

Он также добавил, что это не первая подобная проверка документов, которую проводили у него представители ТЦК. По словам артиста, он часто ездит по украинским городам с выступлениями и его документы также часто проверяют.

"Я много езжу между украинскими городами, и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После проверки данных и учета — отпустили", — рассказал исполнитель.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Монатик назвал настоящую причину перевода своих песен на украинский язык. При том, что изначально артист был категорически против такого перевода своих хитов.