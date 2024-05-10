Монатік потрапив до рук ТЦК та поліції у центрі Києва: ексклюзивне відео "Телеграф"

У артиста перевірили документи

Відомий український виконавець Монатік, який нещодавно розповів про незвичайну вимогу у своєму райдері, потрапив до рук представників ТЦК та поліції. Кадри із перевіркою документів у артиста зняв фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Відомо, що працівники територіального центру комплектування підійшли до Монатіка разом із поліцією на Майдані Незалежності у Києві. Виконавець, судячи з відео, дуже спокійно сприйняв таку перевірку та не виражав жодних емоцій. Як виявилось, вони просто перевірили документи в артиста. Після цього Монатік вирушив у бік Хрещатика.

Згодом після поширення відео "Телеграфа" в соцмережах і телеграм-каналах Монатік прокоментував зустріч з ТЦК у своєму інстаграмі. Артист підтвердив, що представники ТЦК перевірили його документи і військовий квиток. За словами артиста, це вже не перша подібна перевірка.

Нагадаємо, що з початку війни Монатік разом із дружиною Іриною та двома синами були за кордоном. Як запевняв артист, він був у світовому турі, коли розпочалася війна. А коли тур закінчився, він разом із сім’єю повернувся в Україну і почав давати благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

Зазначимо, що у 2022 році в інтерв'ю Славі Дьоміну Монатік розповів, що першим його поривом, коли він дізнався про початок війни, було піти служити до Збройних сил України. Артист навіть зв'язався з ЗСУ, однак його відмовили.

"Я дзвонив, питав, мені казали: "Так, Діма, тебе ще тут не вистачало з твоїм військовим досвідом". Я у військовій справі просто нуль. Я не боюся це сказати. Уявляю, що я б розгубився щонайменше. Ходив би питав, як перезарядити автомат. І взагалі, не можу уявити, як я вбиваю когось", — зізнався тоді Монатик.

Скільки дітей у Монатіка

Відомо, що Дмитро Монатік та Ірина Демічова одружилися у 2015 році, а до цього вони кілька років зустрічалися. У шлюбі у виконавця та його дружини з'явилося двоє синів — восьмирічний Данило та п'ятирічний Платон. При цьому пара мріє ще про народження доньки.

У грудні минулого року Монатік зізнався: "Це було б дуже шикарно мати доньку. Ми мріємо про це з Іриною разом. Але якщо буде хлопчик, ми теж будемо раді. Ви хочете запитати, чи ми працюємо над цим? Я ж вам сказав, що свої мрії треба перетворювати на цілі".

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Монатік назвав справжню причину перекладу своїх пісень українською мовою. При тому, що артист був категорично проти такого перекладу своїх хітів.