Монатік відреагував на зустріч з ТЦК у центрі Києва (відео)

Артист підтвердив, що в нього справді перевірили документи

Відомого українського виконавця Дмитра Монатіка затримали працівники ТЦК у Києві для перевірки документів. Після поширення ексклюзивного відео "Телеграфа" у соцмережах та телеграм-каналах Монатік вийшов на зв’язок у своєму Instagram та прокоментував зустріч із представниками територіального центру комплектування.

За словами Дмитра, поліція та працівники ТЦК провели перевірку його військового квитка та запитували, чи оновив він свої облікові дані у військкоматі.

"Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо запитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані оновив", — розповів Монатік.

Він також додав, що це не перша подібна перевірка документів, яку проводили представники ТЦК. За словами артиста, він часто їздить українськими містами з виступами і його документи також часто перевіряють.

"Я багато їжджу між українськими містами, і такі перевірки відбуваються постійно, як і для всіх громадян України. Після перевірки даних та обліку — відпустили", — розповів виконавець.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Монатік назвав справжню причину перекладу своїх пісень українською мовою. При тому, що артист був категорично проти такого перекладу своїх хітів.