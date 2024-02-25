Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин прокомментировал расстрел украинских пленных

Появилось очередное видео, на котором российские солдаты прямо в поле расстреливают украинских пленных. За последнее время уже есть несколько таких свидетельств плюс, учитывая, что видеофиксация это даже не половина от реальных событий на фронте, то реальных случаев еще больше. Это говорит о том, что это не эксцессы на местах и не единичные случаи, это стало системным явлением. Да, русские расстреливали пленных украинцев и до этого, но сейчас этого стало больше, а системность указывает на приказы свыше, что, кстати, тоже подтверждено перехватом радиоэфира от одного из офицеров ВС РФ, где тот приказывает казнить пленников. Так зачем же русские участили с казнями сдавшихся украинцев? Причина кроется в двух плоскостях.

Первая — ВС РФ сейчас наступает на не менее пяти участках, создавая общее давление по всему фронту. Не останавливаясь на оперативную паузу после взятия Авдеевки и пытаясь сохранить наступательный импульс. Российское командование хочет дойти до той точки давления, когда у украинских порядков начнется каскадный развал обороны. Простыми словами, когда украинцы "посыплются". Для этого они не хотят дать им ни недели передышки, а также создать устрашающую картину, мол, нет смысла держать то или иное село или посадку до конца, так как придем мы и всех убьем. Этими расстрелами русские пытаются устрашить украинских бойцов, чтобы они при давлении покидали позиции, не выжидая их занятие с боем, и стараясь не попадать русским в руки. А лучший способ не попасть в эти самые руки это или убивать врага, а для этого нужны боеприпасы, с которыми сейчас сложности, или же отойти, тем самым спасая себе жизнь. У российского командования именно такой расчет.

Вторая — жгучая ненависть к украинцам, связанная с тем, что они посмели дать отпор. В парадигме русских украинец это неудачник и дурачок, тот, кто вечно терпит от старшего брата напутствующие "тумаки" в виде Иловайска или Дебальцево, тот, у кого можно калечить моряков и забирать катера (я про события 2018 года) или тот, кому можно навязывать абсолютно шизофреничные договоренности вроде двух Минсков. Следуя по которым, Украина воюет не с Россией, а сама с собой. Тот отпор, которые украинцы дали русским в 2022 году и следующими за ним унижениям, разгромы и отступления из-под Киева, Харькова и Херсона, потеря флота, скованность авиации и сам факт дерзости предпринять большое наступление в 2023 это до звериного состояния выбешивает русских.

Сейчас, наступая и почуяв кровь, им сносит крыши в неистовом желании задавить украинцев. Чтобы те не просто капитулировали, а молили простить и пощадить.

Источник: пост Левина в Telegram.