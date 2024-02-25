Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував розстріл українських полонених

З’явилося чергове відео, на якому російські солдати просто у полі розстрілюють українських полонених. Останнім часом вже є кілька таких свідчень плюс, враховуючи, що відеофіксація це навіть не половина реальних подій на фронті, то реальних випадків ще більше. Це говорить про те, що це не ексцеси на місцях та не поодинокі випадки, це стало системним явищем. Так, росіяни розстрілювали полонених українців і до цього, але зараз цього побільшало, а системність вказує на накази згори, що, до речі, теж підтверджено перехопленням радіоефіру від одного з офіцерів ЗС РФ, де той наказує страчувати бранців. То навіщо ж росіяни брали участь із стратами українців? Причина у двох площинах.

Перша — ЗС РФ зараз наступає на не менш ніж п’ятьох ділянках, створюючи загальний тиск по всьому фронту. Не зупиняючись на оперативну паузу після взяття Авдіївки та намагаючись зберегти наступальний імпульс. Російське командування хоче дійти тієї точки тиску, коли в українських порядків почнеться каскадний розвал оборони. Простими словами, коли українці "посипляться". Для цього вони не хочуть дати їм жодного тижня перепочинку, а також створити жахливу картину, мовляв, немає сенсу тримати те чи інше село чи посадку до кінця, тому що прийдемо ми та всіх вб’ємо. Цими розстрілами росіяни намагаються налякати українських бійців, щоб вони при тиску залишали позиції, не вичікуючи їх заняття з боєм, і намагаючись не потрапляти росіянам у руки. А найкращий спосіб не потрапити в ці руки це або вбивати ворога, а для цього потрібні боєприпаси, з якими зараз складнощі, або ж відійти, тим самим рятуючи собі життя. Російське командування має саме такий розрахунок.

Друга — пекуча ненависть до українців, пов’язана з тим, що вони наважилися дати відсіч. У парадигмі російських українець — це невдаха і дурник, той, хто вічно терпить від старшого брата напутні "тумаки" у вигляді Іловайська чи Дебальцевого, той, у кого можна калічити моряків та забирати катери (я про події 2018 року) або той, кому можна нав’язувати абсолютно шизофренічні домовленості на кшталт двох Мінськів. Дотримуючись яких Україна воює не з Росією, а сама з собою. Та відсіч, яку українці дали росіянам у 2022 році і наступним за ним приниженням, розгроми та відступи з-під Києва, Харкова та Херсона, втрата флоту, скутість авіації та сам факт зухвалості зробити великий наступ у 2023 році це до звірячого стану вибиває росіян.

Наразі, наступаючи і почувши кров, їм зносить дахи в несамовитому бажанні задавити українців. Щоб ті не просто капітулювали, а благали пробачити та пощадити.

Джерело: пост Левіна в Telegram.