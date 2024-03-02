Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар о противостоянии между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом

Макрон пытается снять немецкие шоры с ЕС: политические разборки превращаются в вражду.

Париж в момент превратился в проактивного сторонника Киева: таким образом, Франция возобновила борьбу с ФРГ за доминирование в ЕС. Это хорошая возможность преодолеть синдром страха кремля.

Анамнез взаимоотношений Берлина и Парижа хорошо отслеживается на примере последней встречи европейских лидеров: французский президент Макрон проехался танком по бундесканцлеру ФРГ Шольцу. Сначала разозлил его "предположением" о командировке западных сухопутных войск в Украину, а впоследствии — откровенно издевался.

"Многие люди, которые сегодня говорят "никогда-никогда", были теми же людьми, которые сказали "никогда-никогда танки, никогда-никогда самолеты, никогда-никогда ракеты большой дальности, никогда-никогда всего этого"... Я напоминаю вам, что 2 года назад многие за этим столом говорили: "Мы предложим спальные мешки и шлемы", — Макрон.

Немцы ответили, что Макрон так крут только на словах. Франция отправила военной помощи Украине только на €640 млн, тогда как Германия предоставила и запланировала ли — на €17,7 млрд: "Шольц использует каждый случай надавить на страны ЕС, в частности на Францию, чтобы те прислали Украине больше оружия и боеприпасов".

Французы тоже не смолчали: мол, оказывают действительно важное оружие, и делают это с меньшим колебанием, чем немцы. И вспомнили по Taurus.

Taurus вызвал отдельный международный срач. Шольц придумал целую пригоршню причин, почему не делится этими ракетами: начиная с того, что канцлер сильно переживает за внешний вид Москвы, который может быть испорчен украинскими атаками, заканчивая сложной системой наведения, которая происходит только при участии офицеров немецкой армии: мол, не хочу повторять опыт французских и британских коллег, которые для обслуживания SCALP и Storm Shadows направили своих специалистов в Украину, ставших соучастниками войны. Французы и британцы ответили контроверсионно: во-первых, это неправда; во-вторых, иногда стоит жевать, а не болтать разведданные.

Макрон начинает открытое противостояние с Шольцом в то время, когда Берлин теряет второго кровного партнера — Вашингтон.

Первым была Москва: экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель так упорно зажимала в объятиях Путина не столько для умиротворения кремля… а чтобы получить доступ к дешевым российским ресурсам, которые создавали экономические преференции, позволяя обгонять Францию.

Вашингтон также с особой любовью и при любом случае притеснял Париж. Например, громкой оказалась история, когда США включили уже подписанный с Австралией французский контракт в €50 млрд на изготовление подлодок. Неудивительно, что Макрон исповедует лозунги об "автономизации от США" и об экономическом сотрудничестве с Китаем, с которым "надо объясниться геополитически".

Макроновская идея введения европейских сухопутных войск в Украину – это не только возможность самоутвердиться над нерешительностью партнеров. Это шанс объединить вокруг Парижа новых членов ЕС, которые своим затылком ощутят агрессивное дыхание кремля.

Сейчас французские власти пытаются заручиться поддержкой внутри страны. Из последнего: премьер Габриэль Атталь повторил в Сенате, что государство может отправить своих солдат в Украину для "защиты определенного количества границ"; а Макрон пригласил лидеров парламентских партий страны для разговора об Украине.

Логично предположить, что кулуарно Париж работает и с новыми членами ЕС и НАТО, чтобы придать инициативе международный вес. Если сначала мы слышали лишь негативные комментарии лидеров европейских стран, то сейчас Эстония, Литва и Нидерланды "поддерживают" или "не исключают" такого развития событий.

Озвученная инициатива — не столько о войсках, сколько об изменении отношения Запада к путинской войне: Макрон предлагает активную стратегию поддержки Киева, не доводя до предела, когда бункерный фюрер сам нападет на одно из государств НАТО. И это правильно, ведь вся та западная логика "избегания эскалации", известная как "валение Шольца", была ошибочной.

Пора для Европы снимать шоры…

PS Хотя раскол ЕС — этакая история.

Источник: сообщение Сохара в Тelegram