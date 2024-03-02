Это опасно для Украины: в Германии заявили о разногласиях между Шольцем и Макроном

Во Франции говорят, что раскола нет

В Германии социал-демократы заявили о напряженных отношениях между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики говорят, что это опасно для Украины.

Как сообщает Spiegel, об этом заявил глава комитета по иностранным делам Михаэль Рот. По его словам, между Берлином и Парижем существует "глубоко укорененное непонимание друг друга".

"Мы не можем позволить себе франко-германский спор. Это опасно для Украины", — сказал политик.

Рот акцентировал, что Украине нужна прагматичная и скорая помощь.

"Особенно боеприпасов и противовоздушной обороны. А пока в Европе люди прячутся друг за друга, Кремль улыбается", — отметил он.

В то же время, глава французской дипломатии Стефан Сежурне говорит, что между Францией и Германией нет раскола. Он анонсировал на следующей неделе встречу с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Не существует франко-германского столкновения, мы согласны с 80% вопросов. Здесь нет никакой драмы, поскольку у нас одинаковая цель — поддержать Украину", — сказал политик.

Он добавил, что Париж и Берлин имеют "разную степень обязательств" с начала войны в Украине, в том числе "относительно ракет".

Ранее "Телеграф" уже сообщал о том, что отношения между Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном вызывают беспокойство. Отсутствие консенсуса между Парижем и Берлином приводит к ряду проблем.