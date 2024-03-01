Вышла "стратегическая двусмысленность": в МИД Франции объяснили слова Макрона о войсках НАТО в Украине

Франция хочет победить Россию, но не участвовать в войне

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отреагировал на слова президента Эммануэля Макрона о том, что страна может направить солдат в Украину. Он поспешил оправдаться за это высказывание и заявил, что слова Макрона часть "стратегической двусмысленности".

Об этом Стефан Сежурне заявил в эфире телеканала France TV. Глава МИД Франции подчеркнул, что страна не отправит своих солдат "умирать за Украину".

Заявление Макрона позволило Франции быть на "на правильной стороне истории". Но страна не намерена на самом деле отправлять боевые войска в Украину для помощи в борьбе с Россией.

"Французы не будут умирать за Украину", — подчеркнул Стефан Сежурне.

Он также напомнил, что Франция установила четкие рамки и намерена дальше придерживаться позиции "победить Россию, не вступая в войну с Россией".

"Рамки, установленные президентом Республики, ничего не исключая, посылают очень четкий сигнал России, что мы не откажемся от борьбы с украинцами", — добавил он.

Вместе с тем глава МИД Франции считает, что Путин не намерен останавливаться. Россия хочет не только продолжать, но и расширять войну, отметил Сежурне, сославшись на ситуацию с Приднестровьем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался об отправке войск НАТО в Украину. Он заявил, что не хочет прямой войны Альянса с Россией.