Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, что означают слова Макрона

В последний месяц активно обсуждается вероятность войны между Россией и НАТО. В последние дни – заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя якобы исключать ввода войск Альянса в Украину – для помощи в отражении российской агрессии.

Нет сомнений, что вероятность войны с РФ очень беспокоит страны НАТО. И они постоянно об этом говорят, именно в контексте – как избежать такого сценария.

Одни пугают возможностью такой войны в качестве аргумента, почему надо договариваться с РФ. И заставлять Украину вести переговоры с агрессором.

Другие этим же аргументируют необходимость предоставлять Украине больше помощи. Чтобы воевала именно Украина, а не НАТО. Лучше всего это выразил глава Пентагона Ллойд Остин, который подчеркнул, что в случае поражения Украины воевать с Россией вынуждены будут уже страны Альянса.

Что касается вероятности отправки на помощь Украине военнослужащих из тех или иных стран НАТО. Я не вижу никаких подводных камней в данном заявлении Макрона, которое так бурно обсуждается в последние дни.

С одной стороны, Макрон старается вывести Францию в лидеры не просто Европы, но в целом Западного мира. В том числе в контексте неспособности США уже который месяц выделить помощь Украине, постепенного скатывания Штатов во внутреннюю повестку на фоне приближающихся президентских выборов.

С другой стороны, в стиле Макрона делать громкие заявления политического характера. К примеру, в ноябре 2019-го он говорил о "смерти мозга НАТО", что вызвало тогда большой резонанс.

Так что заявления Макрона – это просто заявления Макрона, а не некая стратегия Альянса. Не будет НАТО отправлять войска в Украину. И реакция многих стран на слова французского президента отлично это продемонстрировала.