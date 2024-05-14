Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований о фортификациях на Харьковщине на примере обороны РФ в Запорожье

Тот случай, когда нужно использовать пример действий врага, чтобы говорить об инсинуациях, которые генерируют свои.

По всем канонам когда создают эшелонированную оборону, то полосу обеспечения не фортифицируют полностью. Только отдельные подготовленные позиции, которые позволяют истощать противника пока тот подойдет к основной линии обороны. Основная сплошная линия обороны идет после полосы снабжения на глубине 15-20 км — вот ее укрепляют по полной. И дальше идут запасные позиции или вторая линия обороны.

Не делайте, пожалуйста, "зрады", где для этого нет причин. Спасибо.

Источник: Facebook -страница Николая Белескова.