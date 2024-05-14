Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) объяснил основные заблуждения о фортификациях

Фортификации. Это уже настолько забембанная тема, что уже вкурвливает.

И так, сразу скажу, люди иногда заявляющие, что в какой-то области нет фортификаций, они как бы не всегда правы. Это я вам как аэроразведчик говорю. Потому что было уже, когда говорили об одном районе, что не было фортификаций, а я над ними потом каждый день летал. Но не все аэроразведчики, и возможность окинуть глазом сектор в 10 квадратных километров, есть не у всех, чтобы прикинуть, что здесь делалось, что здесь не делалось, а что будут сейчас.

Так вот. Нюансы.

В некоторых местах, где идут активные действия, сделать добротные фортификации почти невозможно. Ибо на руках бойцов ты бетонные плиты и другие строительные материалы не затянешь. Современный фронт – это место где на 12-15 км летают fpv, в воздухе сразу пару десятков крыльев, а БМ-21 работают 2-3 машинами. У нашего блиндажа начали копать линию обороны, и у нас теперь на поле есть все, и УМПК, и 152 мм, и кассеты под ногами. Идем, обходим неразрывы, на соседнем поле засыпали вообще минами все. Понимаю что кричать о необходимости фортификаций и вызываться делать фортификации в таких условиях — это разное, но мы же в фейсбуке, мы за простые решения.

Когда линия обороны идет через населенный пункт, то, как правило, там фортификации уже не копают, потому что их роль выполняют здания. Которые раз**ывают так же, как и подготовленные укрепления. Но там есть возможность перейти в соседнее здание, выбить себе пару амбразур, мешков из песков и поехали снова.

Кроме фортификаций, нужно оборудование и люди. Потому что фортификационные сооружения должны быть оборудованы амбразурами, расставлены огневые средства, протянута связь, сделана карта минных полей и т.д. Фортификации работают только тогда, когда там есть люди, которые их защищают. Это не работает так как считают гражданские, ну выкопали там окопы, бросили, если надо – вскочил и сразу воюешь. Нет, там нужно оружие, люди, и многое. То есть фортификации тоже требуют ресурса, который у нас ограничен. И мы не можем ими окопаться по всей стране, потому что для того, чтобы это работало, нам просто не хватит оружия и людей. Которых сейчас не хватает, чтобы подготовить линии обороны на уже очевидных участках.

Если фортификации не защищать, то они скоро станут вражескими фортификациями. И уже будут работать против нас. Как пример – Очеретино. Это на нашем направлении был самый защищенный участок. Высота обложена бетоном, амбразуры которые держат большие сектора обычными пулеметами, но не получилось удержать ее, и вот, теперь уже эти все фортификации работают против нас на этом направлении. То есть если у вас нет людей чтобы эти фортификации удержать – то завтра это уже будут вражеские фортификации.

Ну и итог.

Как бы там не было, Харьков возле границы с РФ, и в такие города фортификации должны копаться базово. Фортификации – это лишь одно из средств, которые облегчат твою оборону. Кроме них должны быть установлены надзорные камеры по основным участкам, подтянуто электричество и связь на позиции, организована логистика и место хранения техники, а на складах должно лежать оборудование, в котором будут нуждаться линии обороны.

Да, фортификации это не вундервафля и не гарантия того, что эти позиции не перейдут в руки врагу. Но если у нас до сих пор это не получило системы, то пора это сделать. 10 лет воюем все-таки. Быстро копать то, что нужно, с нужным оборудованием на нужных участках — это скил который нам нужен. И к этому придется приобщать гражданское общество, без этого никак.

Источник: пост Марко в Facebook