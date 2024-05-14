Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень про фортифікації на Харьківщині на прикладі обороні РФ у Запоріжжі

Той випадок коли треба використовувати приклад дій ворога, щоб говорити про інсинуації, які генерують свої.

По всім канонам коли створюють ешелоновану оборону то смугу забезпечення не фортифікують повністю. Лише окремі підготовлені позиції які дозволяють виснажити противника поки той підійде до основної лінії оборони. Основна суцільна лінія оборони йде після смуги забезпечення на глибині 15-20 км — от її укріплюють по повній. І далі йдуть запасні позиції, або друга лінія оборони.

Не робіть, будь ласка, зради, де для цього немає причин. Дякую.

Джерело: Facebook-сторінка Миколи Бєлєскова.