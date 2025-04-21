Перемирие все? Россия с ночи кошмарила Украину дронами, где раздавались взрывы

Оружие запускали сразу с нескольких направлений

Пасхальное перемирие было завершено россиянами в ночь на 21 апреля. Российская армия устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Ориентировочно около 01:00 россияне запустили по направлению Украины ударные беспилотники одновременно с нескольких сторон.

Так, в 04:55 военные сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.

В 04:59 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Также воздушные силы сообщили о ракетной опасности для центральных областей страны.

Кроме этого, издание "Суспільне" подтвердило информацию о взрывах в Херсоне. Также о взрывах сообщили и в Черкассах. В Киевской области работали силы ПВО.

По состоянию на 6:55 в Украине продолжается воздушная тревога.

"Пасхальное перемирие" Путна — что известно

Ранее российский президент Владимир Путин приказал остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о пасхальном перемирии, отметив, что с 17:15 над территорией Украины зафиксированы российские ударные дроны, что отражает истинное отношение российского диктатора к Пасхе и жизням людей. Зеленский назвал слова Путина "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и заверил, что украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту от российской атаки.

Позже Зеленский заявил, что согласен на прекращение огня, если "полная тишина действительно воцарится", и сообщил, что Украина будет действовать зеркально. Он также предложил продолжить прекращение огня после завершения пасхальных суток.

По последним данным Россия сократила количество обстрелов на некоторых участках фронта. По данным BBC, украинским военным приказали прекратить огонь спустя несколько минут после объявленного Путиным перемирия.

20 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что, несмотря на объявленное Путиным "пасхальное перемирие", с начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 45 боевых столкновений.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский подвел итоги "Пасхального перемирия".