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С Поливальным понедельником 2025! Самые красивые картинки и открытки для поздравления близких

Автор
Наталья Дума
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Автор
Картинки с Поливальным понедельником 2025
Картинки с Поливальным понедельником 2025. Фото Коллаж "Телеграфа" / Freepik

Не забудьте отправить поздравительную открытку близким

Во второй день Пасхи наступает светлый день — Поливаный понедельник. Его также называют Мокрым, Водяным или Обливным понедельником. Именно обливание водой — главная традиция этого праздника, сохранившаяся в украинских семьях с давних времен.

Поливальный понедельник — об очищении, новом начале, весне в душе. Поэтому поздравить родных это очень важно. Пожелайте близким добра, согласия и благополучия.

Поливальный понедельник – это еще один способ продлить праздник. Он о радости, смехе, легкости и немного детства, которое не проходит, если его беречь. Потому набирайте воду в бутылку и выходите на улицы обливаться водой.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и картинки, чтобы вы могли поздравить родных и близких с праздником Поливального понедельника. Отправьте яркое поздравление в мессенджере и поднимите настроение близким.

Обливаемый понедельник картинки 2025
Поливаемый понедельник 2025 года картинки
Мокрый понедельник 2025 открытки.
Открытки Обливной понедельник
Открытки поливной понедельник

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в Поливальный понедельник. Мы назвали самые главные запреты этого дня.

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