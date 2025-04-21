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Отказ от Крыма и НАТО. У Трампа давят на Киев, — WSJ

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Дональд Трамп и Владимир Путин Новость обновлена 21 апреля 2025, 07:29
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграф"

США ожидают ответа Киева

США, которые "устали от войны" оказывают давление на Украину, чтобы она согласилась на предложения президента США Дональда Трампа для прекращения войны. Речь идет о двух спорных моментах.

Предложения Вашингтона включают потенциальное признание США аннексии Крыма Россией и обещание, что Украина не вступит в НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

По словам собеседников издания, эти идеи содержатся в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации Трампа своим украинским коллегам во время встречи в Париже 17 апреля. Также эти предложения представили европейским чиновникам.

Сейчас США ждут ответа Киева. Ожидается, что он предоставит его уже на встрече в Лондоне, которая должна пройти на этой неделе. Если Украине, Америке и Европе удастся достичь общей позиции, предложения могут передать Москве.

Как сообщал "Телеграф", на Пасху, 20 апреля, Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы уже на этой неделе могут заключить мирное соглашение. На чем основан его прогноз, президент США не объяснил.

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