Отказ от Крыма и НАТО. У Трампа давят на Киев, — WSJ

США ожидают ответа Киева

США, которые "устали от войны" оказывают давление на Украину, чтобы она согласилась на предложения президента США Дональда Трампа для прекращения войны. Речь идет о двух спорных моментах.

Предложения Вашингтона включают потенциальное признание США аннексии Крыма Россией и обещание, что Украина не вступит в НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

По словам собеседников издания, эти идеи содержатся в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации Трампа своим украинским коллегам во время встречи в Париже 17 апреля. Также эти предложения представили европейским чиновникам.

Сейчас США ждут ответа Киева. Ожидается, что он предоставит его уже на встрече в Лондоне, которая должна пройти на этой неделе. Если Украине, Америке и Европе удастся достичь общей позиции, предложения могут передать Москве.

Как сообщал "Телеграф", на Пасху, 20 апреля, Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы уже на этой неделе могут заключить мирное соглашение. На чем основан его прогноз, президент США не объяснил.