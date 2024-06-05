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Есть ли будущее у Саммита мира Зеленского? Взгляд из США - Уриэль Эпштейн

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Уриэль Эпштейн Уриэль Эпштейн
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Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 05 июня 2024, 12:14

Исполнительный директор некоммерческой американской организации Renew Democracy Initiative специально для "Телеграфа" объяснил, что Украине нужно от Саммита мира в Швейцарии

Наступит ли мир в Украине после саммита в Швейцарии? К сожалению — нет. Сегодня Россия не заинтерисована в том, чтобы отказаться от своих имперских амбиций. Поэтому реальные, продуктивные переговоры со страной-агрессором возможны только с позиции силы.

Именно так. Многие трезвомыслящие американские и европейские политики понимают, что эффективные переговоры с Путиным реально проводить только тогда, когда его армия будет в тупике. Сейчас же, когда российские войска штурмуют Харьковскую область, есть угрозы нападения на Сумы и другие регионы — говорить о том, что русские будут готовы уступить, а тем более принять формулу Зеленского — очень наивно.

Я считаю, что от так называемого мирного саммита в Швейцарии Украине важно получить прежде всего подтверждения дальнейшей поддержки со стороны цивилизованного мира. Объединить Европу, США, союзников по всему миру, напомнить им о том, что, поддерживая Киев, они поддерживают демократию и свободу во всем мире.

Украине сейчас нужно как можно больше оружия, а также финансов — напомню, что замороженные российские активы в США и Европе могут сильно помочь вашей стране. И Белому дому критически важно быть лидером в этом процессе, не затягивать это решение.

Нерешительность администрации Байдена (в том числе и то, что до сих пор неизвестно, примет ли кто-либо из США участие в саммите) и так играет на руку Кремлю. Более того, такая нерешительность уже создает серьезные проблемы в рядах самой Демократической партии, которая имеет все шансы проиграть Дональду Трампу и Республиканской партии уже через несколько месяцев.

Традиционно американское общество не сильно интересуется внешней политикой. Мы – сильная страна, с мощной экономикой, армией, поэтому основным приоритетом для обычного американца является его личные проблемы, внутренние вызовы — образование, медицина, миграция и другие. Об этом свидетельствуют и эфиры крупнейших американских телеканалов.

На экранах CNN вы не увидите сюжеты о предстоящем Саммите мира, меньше стало сюжетов и об Украине, ведь даже во внешней политике все больше и больше говорят о Ближнем Востоке, о ситуации вокруг Израиля и Палестины.

Это тревожные звоночки для США и Украины. И вместо того, чтобы четко заявить на деле о поддержке Киева, Байден и его администрация очень медленно, с большими трудностями принимает решения о том, что украинская армия может атаковать территорию России для защиты Харьковской области. Это ведь абсурд!

Чем больше мы создаем возможностей Путину, тем он становится все более агрессивным. Чем больше мы сомневаемся тем жестче ведет себя Кремль по всему миру. Чего только стоит российская поддержка Ирана и ХАМАС осенью 2023 года, к чему это привело? К крови и терроризму. Или, например, сближение России и Китая, которое несет в себе значительные риски для демократии по всему миру.

Все это – маркеры, которые указывают на отсутствие полной стратегии Белого дома в своей международной политики. Именно поэтому Байдену и команде, пока еще не совсем поздно, важно как можно быстрее создать все условия для того, чтобы Украина могла диктовать свои условия россии на поле боя.

Это – в интересах прежде всего западного мира. Ведь провал в Украине рискует не только унести сотни тысяч жизней, но и серьезно ударить по самой Америке. И тогда возможно обычные американцы больше заинтересуются событиями в мире, но не будет ли поздно?

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#самит мира