Исполнительный директор некоммерческой американской организации Renew Democracy Initiative специально для "Телеграфа" объяснил, что Украине нужно от Саммита мира в Швейцарии

Наступит ли мир в Украине после саммита в Швейцарии? К сожалению — нет. Сегодня Россия не заинтерисована в том, чтобы отказаться от своих имперских амбиций. Поэтому реальные, продуктивные переговоры со страной-агрессором возможны только с позиции силы.

Именно так. Многие трезвомыслящие американские и европейские политики понимают, что эффективные переговоры с Путиным реально проводить только тогда, когда его армия будет в тупике. Сейчас же, когда российские войска штурмуют Харьковскую область, есть угрозы нападения на Сумы и другие регионы — говорить о том, что русские будут готовы уступить, а тем более принять формулу Зеленского — очень наивно.

Я считаю, что от так называемого мирного саммита в Швейцарии Украине важно получить прежде всего подтверждения дальнейшей поддержки со стороны цивилизованного мира. Объединить Европу, США, союзников по всему миру, напомнить им о том, что, поддерживая Киев, они поддерживают демократию и свободу во всем мире.

Украине сейчас нужно как можно больше оружия, а также финансов — напомню, что замороженные российские активы в США и Европе могут сильно помочь вашей стране. И Белому дому критически важно быть лидером в этом процессе, не затягивать это решение.

Нерешительность администрации Байдена (в том числе и то, что до сих пор неизвестно, примет ли кто-либо из США участие в саммите) и так играет на руку Кремлю. Более того, такая нерешительность уже создает серьезные проблемы в рядах самой Демократической партии, которая имеет все шансы проиграть Дональду Трампу и Республиканской партии уже через несколько месяцев.

Традиционно американское общество не сильно интересуется внешней политикой. Мы – сильная страна, с мощной экономикой, армией, поэтому основным приоритетом для обычного американца является его личные проблемы, внутренние вызовы — образование, медицина, миграция и другие. Об этом свидетельствуют и эфиры крупнейших американских телеканалов.

На экранах CNN вы не увидите сюжеты о предстоящем Саммите мира, меньше стало сюжетов и об Украине, ведь даже во внешней политике все больше и больше говорят о Ближнем Востоке, о ситуации вокруг Израиля и Палестины.

Это тревожные звоночки для США и Украины. И вместо того, чтобы четко заявить на деле о поддержке Киева, Байден и его администрация очень медленно, с большими трудностями принимает решения о том, что украинская армия может атаковать территорию России для защиты Харьковской области. Это ведь абсурд!

Чем больше мы создаем возможностей Путину, тем он становится все более агрессивным. Чем больше мы сомневаемся – тем жестче ведет себя Кремль по всему миру. Чего только стоит российская поддержка Ирана и ХАМАС осенью 2023 года, к чему это привело? К крови и терроризму. Или, например, сближение России и Китая, которое несет в себе значительные риски для демократии по всему миру.

Все это – маркеры, которые указывают на отсутствие полной стратегии Белого дома в своей международной политики. Именно поэтому Байдену и команде, пока еще не совсем поздно, важно как можно быстрее создать все условия для того, чтобы Украина могла диктовать свои условия россии на поле боя.

Это – в интересах прежде всего западного мира. Ведь провал в Украине рискует не только унести сотни тысяч жизней, но и серьезно ударить по самой Америке. И тогда возможно обычные американцы больше заинтересуются событиями в мире, но не будет ли поздно?