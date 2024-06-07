Путина назвали "спасителем мира", значит пора готовиться к распятию - Александр Невзоров
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Александр Невзоров о том, как прошел Петербургский международный экономический форум
ПМЭФ.
Петербургский межплеменной экономический форум, внезапно дал некоторые основания для оптимизма.
Этого почти никто не заметил. А те, что "въехали" — решили благоразумно промолчать.
ПМЭФ — это чемпионат по лизоблюдству и подхалимажу. Отметились в этих дисциплинах все, но явного лидера не нарисовалось.
Все изменилось на выступлении Путина.
Сцену для солидности декорировали президентами Зимбабве и Боливии: Мнангагвой и Катакорой.
(те обещали целый час не нюхать и не рыгать).
А затем…..в президиум выползло ослепительно лысое, древнее кремлевское пресмыкающееся. Оно вело себя уютно и нагло. По свой привычке уговаривало упыря ядерно побомбить Европу. А потом сообщило, что "Путин — спаситель мира".
Именно так: "спаситель мира".
Но!
Но….этот титул, предполагает, как минимум, неизбежное распятие.
Без этой процедуры сертифицированным "спасителем мира" стать невозможно.
Напомню, что прошлый соискатель этого престижного титула, древнееврейский раввин, хоть и юлил, но был вынужден совершить этот болезненный трюк. Дело для него кончилось плохо, но это — мелочи.
Как будет выглядеть распятый Путин — пресмыкающееся не уточнило. Вероятно, это будет зависеть от дизайнеров процедуры. Вряд ли в этой ситуации уместен костюм.
Быть может — трусики. Но возможна и набедренная повязка.
Источник: Телеграм-канал Александра Невзорова
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