Александр Невзоров о том, как прошел Петербургский международный экономический форум

ПМЭФ.

Петербургский межплеменной экономический форум, внезапно дал некоторые основания для оптимизма.

Этого почти никто не заметил. А те, что "въехали" — решили благоразумно промолчать.

ПМЭФ — это чемпионат по лизоблюдству и подхалимажу. Отметились в этих дисциплинах все, но явного лидера не нарисовалось.

Все изменилось на выступлении Путина.

Сцену для солидности декорировали президентами Зимбабве и Боливии: Мнангагвой и Катакорой.

(те обещали целый час не нюхать и не рыгать).

А затем…..в президиум выползло ослепительно лысое, древнее кремлевское пресмыкающееся. Оно вело себя уютно и нагло. По свой привычке уговаривало упыря ядерно побомбить Европу. А потом сообщило, что "Путин — спаситель мира".

Именно так: "спаситель мира".

Но!

Но….этот титул, предполагает, как минимум, неизбежное распятие.

Без этой процедуры сертифицированным "спасителем мира" стать невозможно.

Напомню, что прошлый соискатель этого престижного титула, древнееврейский раввин, хоть и юлил, но был вынужден совершить этот болезненный трюк. Дело для него кончилось плохо, но это — мелочи.

Как будет выглядеть распятый Путин — пресмыкающееся не уточнило. Вероятно, это будет зависеть от дизайнеров процедуры. Вряд ли в этой ситуации уместен костюм.

Быть может — трусики. Но возможна и набедренная повязка.

Источник: Телеграм-канал Александра Невзорова