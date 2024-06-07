Олександр Невзоров про те, як пройшов Петербурзький міжнародний економічний форум

ПМЕФ.

Петербурзький міжплемінний економічний форум раптово дав деякі підстави для оптимізму.

Цього майже ніхто не помітив. А ті, що "в’їхали", вирішили розважливо промовчати.

ПМЕФ — це чемпіонат з лізоблюдства та підлабузництва. Відзначились у цих дисциплінах усі, але явного лідера не намалювалося.

Все змінилося на виступі Путіна.

Сцену для солідності декорували президентами Зімбабве та Болівії: Мнангагвою та Катакорою.

(ті обіцяли цілу годину не нюхати і не ригати).

А потім…..в президію виповзло сліпучо лисий, стародавній кремлівський плазун. Він поводився затишно і нахабно. За своєю звичкою вмовляв упиря ядерно побомбити Європу. А потім повідомив, що "Путін – рятівник світу".

Саме так: "рятівник світу".

Але!

Але …. цей титул, передбачає, як мінімум, неминуче розп’яття.

Без цієї процедури сертифікованим "рятівником світу" стати неможливо.

Нагадаю, що минулий претендент на цей престижний титул, давньоєврейський рабин, хоч і юлив, але був змушений зробити цей болючий трюк. Справа для нього скінчилась погано, але це – дрібниці.

Як виглядатиме розп’ятий Путін — плазун не уточнив. Ймовірно, це залежатиме від дизайнерів процедури. Навряд чи в цій ситуації доречний костюм.

Можливо — трусики. Але можлива і пов’язка на стегнах.

Джерело: Телеграм-канал Олександра Невзорова