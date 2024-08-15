Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Неврозов оценил замысел Латвии

Латвия сделала очень красивый ход. Теперь, для продления ВНЖ, от соискателя потребуется письменно и официально осудить оккупацию Украины (помимо языкового экзамена).

По сути это всего лишь тест на вменяемость, дешевый способ диагностики серьезных проблем психиатрического характера.

Ведь если претендент на ВНЖ одобряет СВО (массовые убийства, изнасилования, геноцид) и другие забавы "русского мiра", то его место не в Европе, а в психушке.

А "хлорпромазин нынче дорог"; пригревать заведомо больных людей нет никакого смысла, да и накладно. Здравоохранительный бюджет Латвии не безразмерен.

Понятно, что официальное отречение от "кремлевской мерзости", в россии автоматически сделает фигуранта иноагентом или существом "подстатейным".

Но тут придется делать выбор: или Европа и цивилизация, или русский концлагерь.

Если "латышская практика" станет нормативной во всем Евросоюзе и США, то этот выбор придется сделать очень многим.

Залежи "ваты" в "Миланах-Амстердамах" либо отправят на помойку колорадские ленточки, пилотки и триколоры, либо, унылыми караванами потянутся в родные "зажопински".

Источник: пост Невзорова в Telegram