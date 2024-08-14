Путинские козлы поехали в Северную Корею

Для России такая отправка происходит впервые

Россия после визита диктатора Владимира Путина в Пхеньян решила отправить в КНДР коз. Таким образом страна, регулярно страдающая от недоедания получит около 450 голов мелкого рогатого скота.

Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора. Животные отправились из Ленинградской области в северокорейский Расон.

"По результатам ветеринарного контроля 432 нестельные козочки и 15 козликов отправлены в адрес корейской торговой компании. Отметим, что это первая партия живых животных, экспортированная в Северную Корею", — говорится в сообщении российского ведомства.

На фоне этого в Пхеньяне сообщили, что запускают козьи фермы большой мощности в муниципалитете Нампхо с целью обеспечить детей бесперебойным доступом к молочным продуктам.

Согласно отчетам правозащитников Human Rights Watch, 10,7 млн из 25,9 млн человек в Северной Корее вынуждены голодать, а у 18% детей наблюдается нарушение роста и развития из-за хронического недоедания.

Жест с отправкой коз происходит на фоне постепенного сближения России и КНДР, а также укрепления их военного сотрудничества. Согласно данным из разных источников, Пхеньян передал на нужды российской армии от 1,6 до 5 миллионов артиллерийских снарядов, а также неизвестное количество баллистических ракет. В ответ КНДР получила технологии для изготовления спутников-шпионов, а также танки и самолеты.

Как сообщалось ранее, обвинения КНДР в том, что она снабжает Россию боеприпасами, впервые прозвучали со стороны Запада в ноябре 2023 года. Но Пхеньян до сих пор категорически отрицает это.