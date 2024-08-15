Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Неврозов оцінив задум Латвії

Латвія зробила дуже гарний хід. Тепер, для продовження ВНЖ, від претендента потрібно буде письмово та офіційно засудити окупацію України (крім мовного іспиту).

По суті це лише тест на здоровий глузд, дешевий спосіб діагностики серйозних проблем психіатричного характеру.

Адже якщо претендент на ВНЖ схвалює СВО (масові вбивства, зґвалтування, геноцид) та інші забави "русского міра", то його місце не в Європі, а в психлікарні.

А "хлорпромазин нині дорогий"; пригрівати наперед хворих людей немає ніякого сенсу, та й накладно. Бюджет охорони здоров'я Латвії не безрозмірний.

Зрозуміло, що офіційне зречення "кремлівської гидоти" в Росії автоматично зробить фігуранта іноагентом або істотою "підстатейною".

Але тут доведеться робити вибір: чи Європа та цивілізація, чи російський концтабір.

Якщо "латиська практика" стане нормативною у всьому Євросоюзі та США, то цей вибір доведеться зробити дуже багатьом.

Поклади "вати" в "Міланах-Амстердамах" або відправлять на смітник колорадські стрічки, пілотки і триколори, або похмурими караванами потягнуться в рідні "зажопінські".

Джерело: пост Невзорова в Telegram