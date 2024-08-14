Экономический эксперт Даниил Монин поделился свежими слухами о настроениях в российской верхушке

Будем держать кулачки. Сплетни с Мордора.

Вчера в рамках так называемого "политбюро 2.0" в видеоформате проходили консультации по действительно важному и непростому вопросу "транзита власти". Большинство в политбюро считают нынешнее положение дел на фронте и сложившуюся ситуацию в экономике и финансовой системе России неприемлемыми.

Группа, сплотившаяся вокруг Сергея Чемезова, считает, что сейчас самое благоприятное время для транзита власти. Недовольство элит второго и третьего круга "президентом", который выглядит беспомощным на фоне вторжения войск, подконтрольных ВСУ, в Курскую область, и общий негатив, накопившийся за два с половиной года войны в условиях санкций, эта часть политбюро считает наилучшей почвой для перехода власти в руки "умеренного" президента.

Денис Мантуров, который являлся человеком Чемезова, сейчас фактически выполняет функции премьер-министра и контролирует Правительство. Да и в "ситуации" вторжения в Курскую область именно Мантуров выглядит прекрасным управленцем, умело разгребающим навалившиеся проблемы.

Уход президента в лучший мир (инфаркт, инсульт и тд) открывает путь к решению большинства проблем связанных с эпохой Путина и решает подвисшую проблему с двойником. Шансы Мантурова (при обещании оттепели), даже без особых фальсификаций, выиграть в президентской гонке против Слуцкого и Зюганова выглядят практически гарантированными.

Запад и Юг с воодушевлением примут такого преемника. Пока всё упирается в часть политбюро, которую контролирует Николай Патрушев, но и здесь намечаются некоторые подвижки. Окно возможностей по транзиту будет открыто до конца декабря, но ряд событий может ускорить этот процесс, причём существенно.

Источник: пост Монина в Facebook