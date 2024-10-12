В Украине продолжается война, а граждане этого вроде бы не замечают

Разумеется, очень хочется ходить в кафе, ресторане и концерты, словно войны нет.

Разумеется, очень хочется платить налоги по минимуму и покупать новые автомобили, словно войны нет.

Разумеется, очень хочется меряться рейтингами и готовиться к выборам, будто войны нет.

Но есть одно "но". Война есть.

И оценка каких-либо действий должна происходить не в вакууме, а с учетом этого фактора. Основной фактор.

И да, визиты и рейды ТЦК могут происходить для очковтирательства и демонстрации работы. Однако они стали реальностью только потому, что в стране проблема с мобилизацией. Которая грозит проигрышем в войне.

И да, повышение налогов может считаться неуместным на фоне крупной коррупции, но оно нужно для финансирования армии, без которого мы можем проиграть войну.

И да, в демократической стране нужны выборы. Но они невозможны, пока идет война.

Наши западные партнеры финансируют половину украинского бюджета, спасая нас от безумного кризиса и обнищания, настоящего обнищания, которые должны принести война. Но, таким образом, они оказали и медвежью услугу украинскому обществу. Потому что благодаря деньгам Запада в украинском тылу ситуация прекрасна и представляет экономическое чудо как для ситуации с войной. И есть огромный соблазн жить так, будто ничего не происходит и становиться только диванным болельщиком за сборную ВСУ.

Хочется размышлять о поддержке экономики и оценивать налоговые новации по их влиянию на экономику. Спрашивая у государства "а будет ли поднятие налогов стимулировать украинскую экономику". Забыв, что это вторично на фоне войны. Не о стимулировании экономики следует думать в первую очередь. Как будто у нас сейчас мирные времена. И так, будто все забыли о слабой институциональной состоятельности государства, о которой все прекрасно знали до войны. И что очень многим очень нравилось.

Деньги Запада держат нас на плаву. Киев наполнен конференциями и концертами, на театральные события невозможно найти билеты, а зарплаты в частном секторе стремительно растут. И это искажает действительность. Заставляет забывать о рисках, о которых забывать нельзя. Отстраняться от реальности. Мерять все категориями мирного времени. Ведь жизнь мирная, когда ракеты не летят. Но к ракетам быстро привыкают, новости о фронте учатся игнорировать. И вот вас уже беспокоит, что власть пересматривает налоговые правила игры превыше всего.

Но важно понимать, что это искаженная реальность. Что-то рядом есть много людей, которые потеряли все. И в любой момент времени каждый киевлянин или винничанин может оказаться на их месте. Почему-то очень быстро забыли об эмоциях февраля 2022…

И может тогда ни у кого не возникнет желания кричать "позор" людям, одетым в форму ВСУ. Ибо благодаря таким людям вы можете еще жить вашу лучшую жизнь. А они это делают не потому, что хотят, а потому что украинцы, много украинцев, не выполняют закон и "забывают" сходить в ТЦК. Все эти бусификации и рейды являются следствием неуважения к закону в украинском обществе. Это было нашей проблемой до войны, это будет нашей проблемой после. И это является причиной многих проблем сейчас. Но почему-то "позор" людям, не выполняющим закон, в Украине никогда не кричали.

Источник: пост Фурсы в Facebook