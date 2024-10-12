Ветеран и активист о визите ТЦК во Дворец спорта после концерта ОЭ:

Я только не понимаю, а типа то, что во время войны у нас проверяют военно-учетные документы — это типа тянет на сенсацию? Даже после концерта, ого, чего бы это? Давайте подумаем все. Просто не понимаю чем б**ха занимаются наши СМИ…

Давайте различать. Да, в нашей стране очень много у**ков, в частности в парламенте и других органах власти. Происходящее внутри страны — это неадекватно! Вы знаете мое отношение к коррупционерам, знаете, что я никогда это не замалчиваю и не терплю.

Но это никак не снимает того, что нам нужно сражаться за свое существование. Воевать не за депутатов и судей, а за себя и свою страну. И очень удобно это делать за чужой счет и ходить по концертам и ресторанам. Очень удобный всегда есть ответ – "да ну там же воруют все". Да, у**ки, да воруют, потому что кто-то так о**енно относился к своему избирательному праву. Но повторяю!

Это война не за жизни коррупционеров. Это война за наше, самое наше существование, поэтому позиция — "мне п**, сами защищайтесь", это позиция, не чем не отличающаяся от мировоззрения коррупционеров.

Отдельное руко**пство — это наша полиция. Ну сори, но ну вот выбирал кто-то такой парламент, который сформировал исполнительную власть. Но ок, не об этом сейчас.

Я не оправдываю действия полиции. Растерянные идиоты, которые не умеют работать и очевидно не понимают, какова их функция на таком мероприятии. В результате пару криков создало шикарную картинку для российской пропаганды. Страстный привет всем руководителям и их коллегам по разуму…

Но повторяю, здесь глубже вопрос, чем поет Вакарчук "хочу, не хочу, знаю, не знаю". Здесь вопрос, выстоим ли мы…

Поэтому немного включайтесь и в жизнь страны и в понимание того, что общество должно быть больше вовлечено в борьбу против врага. И я сейчас скажу непопулярные вещи, но сори, это реальность, многим придется пойти воевать, или мы проиграем.

Источник: Facebook Олега Симороза