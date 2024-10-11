И такое по всей Украине: ТЦК устроили массовые облавы в Киеве, Днепре, Харькове и других городах (видео, фото)

Под рейды ТЦКшников попали почти все украинские областные центры

Вечером 11 октября по всей Украине сотрудники ТЦК вместе с Национальной полицией устроили массовые облавы. Под рейды, разыскивавшие "уклонистов", попали Киев, Харьков, Днепр, Хмельницкий, Винница и другие украинские областные центры.

Об этом пишет ряд местных и украинских информационных каналов. Так, в Киеве ТЦК пришли во Дворец спорта после того, как завершился концерт группы "Океан Эльзы".

Несмотря на возмущение людей, начались проверки документов и "бусификация". На видео, опубликованных киевскими каналами, можно увидеть, что военные и полицейские игнорируют вопросы от журналистов на месте инцидента, очень грубо разговаривают с обычными людьми (в том числе на русском), а также насильно затягивают в свои микроавтобусы молодых людей, которых объявили "уклонистами".

Что интересно, это был первый из серии концертов "Океана Эльзы" в Украине. Однако аншлага точно не будет – украинцы начали массово сдавать билеты после того, как работники ТЦК устроили рейд во Дворец спорта. В объявлениях открыто пишут: не желают повторения киевской ситуации.

Рейды также устроили в Харькове, Хмельницком, Днепре, Виннице и других крупных городах. Под прицел "рейдеров" попали в первую очередь рестораны, бары и ночные клубы, где могут находиться многие мужчины. Местные каналы опубликовали ряд видео с мест, где можно увидеть людей в военной и полицейской форме. В Днепре полиция и ТЦК гоняются за людьми на улицах, а в Харькове угрюмо шутят, что завтра город будет пустым.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна категория украинцев получила право на отсрочку от мобилизации. Согласно принятому законопроекту, право на отсрочку получат лица, чьи братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные) погибли на фронте, пропали без вести или были награждены званием Героя Украины посмертно в результате участия в боевых действиях, в частности в АТО.

Также мы писали, кто может получить бронь от мобилизации осенью. Законом предусмотрено бронирование для нескольких категорий граждан.