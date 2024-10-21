Россия бросит все деньги на проигрыш Санду и создание революционной ситуации и беспорядков - Вадим Денисенко
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Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва о том, как Россия попытается влиять на ситуацию в Молдове:
По Молдове:
Нас сейчас вообще не должен интересовать результат референдума. Для нас ключевой вопрос – победа Санду во втором туре.
Теперь кратко о причинах:
1. Четыре идентичности Молдовы (без Приднестровья): румынская (около 40% и их аккумулировала Санду), молдавская (до 30% и это главный потенциал Санду), гагаузская и советская (все остальные) идентичности.
2. Евроскептицицм ввиду страха войны и слабой помощи Украине. Между прочим, в Украине тоже растет этот самый скептицизм.
3. Фальсификации и подкуп избирателей (прежде всего пенсионеров).
Сейчас главное – второй тур. Россия бросит все деньги мира и для них есть два положительных результата: проигрыш Санду и создание революционной ситуации и беспорядков в Кишиневе. При этом даже при этих условиях в среднесрочной перспективе они ничего не смогут сделать со стороны Приднестровья. Правда, информационный шум может начать резко возрастать. Не исключено, что это направление информации войны обострится.
Источник: Facebook Вадима Денисенко
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