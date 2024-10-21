Санду станет мишенью для Путина, а Украине стоит задуматься, – политолог о кризисе в Молдове

Евгений Магда оценил "Телеграфу" предварительные итоги выборов президента РМ и референдум о курсе на ЕС

Провал референдума в Молдове по вопросу европейской интеграции является тревожным звоночком не только для президента этой соседней страны – Майи Санду – в смысле сближения Кишинева с Евросоюзом и его политического будущего. Но и в определенном контексте должно стать показательным для Украины, поскольку становится своеобразным вызовом для Киева сразу по нескольким направлениям. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

— Двадцатое октября стало своеобразным моментом истины для Молдовы, потому что это свидетельствует о серьезном кризисе президента Майи Санду, которая не смогла эффективно использовать инициированный ею, как инструмент мобилизации общества, референдум по европейскому выбору.

Уже по большому счету неважно, какими будут окончательные цифры, поскольку отсутствует ошеломительная поддержка этой идеи (евроинтеграции. — Авт.). И уже даже некоторые СМИ пишут, что находящиеся внутри страны жители Молдовы не поддержали эту идею. На мой взгляд, это серьезная проблема для действующей тамошней власти.

Не разделяю то мнение, что Румыния будет активно тянуть Молдову (в ЕС. — Авт.), потому что здесь есть вопрос стремления "поглотить" Молдову. И оно будет появляться во время избирательных кампаний в Румынии, которые пройдут до конца года, — говорит эксперт.

По его словам, есть еще один момент, на который следует обратить внимание, в том числе и Украине.

— Думаю, что внутри Евросоюза существуют пожелания превратить Молдову в success story, как страну, которая могла бы быстро войти в состав ЕС. И, скажем, перебить негативные эмоции после Brexit. Ведь после ухода Британии из состава ЕС новых членов Евросоюза еще не было.

Я считаю, что сейчас в этом контексте Украина и Румыния должны выступать единым фронтом, чтобы обеспечить не только европейские преобразования внутри Молдовы, но и показать, что соседи заинтересованы в том, чтобы осуществлять европейскую интеграцию совместно.

Собственно, мы и должны строить отношения с Молдовой на европейских началах. Иначе нам будет сложно интегрироваться в Европейский союз. Мы не должны хвастаться размерами нашей страны, ведь, несмотря на размеры, уровень жизни в Украине вряд ли существенно выше, — отмечает Евгений Магда.

По его оценкам, это тоже значительный вызов для Киева в ситуации, которая сегодня существует в наших двусторонних отношениях, которые "сложно назвать хорошими, и поэтому я не абсолютизирую значение возможной победы Майи Санду".

— Более того, думаю, что Кремль может уменьшить давление на нее во время второго тура выборов президента, чтобы она осталась (главой государства. — Авт.) и превратилась в мишень для критики во время парламентской кампании в следующем году. Ведь убежден, что многим стало понятно, насколько неуверенна позиция Майи Санду после результатов этого референдума и первого тура президентской кампании, — подытожил директор Института мировой политики.

Как сообщалось, по данным сайта Центральной избирательной комиссии Молдовы, по состоянию на 7:30 проработаны около 98% протоколов.

По их результатам большинство голосов набирает действующая глава государства, проевропейская президент Майя Санду (41,84%). Второе место — у пророссийского Александра Стояногло из партии экс-президента Игоря Додона. Согласно уже проработанным протоколам, его предпочли 26,35% избирателей. Итак, в стране состоится второй тур выборов президента.

В то же время, по результатам обработки 98,06% голосов по итогам референдума по европейскому курсу страны, оказалось, что противников евроинтеграции немного больше, чем сторонников.

Так, по предварительным результатам, хотят присоединения к ЕС 49,89% (726 133 человека), а не хотят – 50,11%.

Ранее "Телеграф" писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своих планах на выборы в стране в 2025 году.