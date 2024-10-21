Будет второй тур? В Молдове заканчивают подсчет голосов на выборах: какие результаты

Голоса по вступлению в Евросоюз разделились почти пополам

В воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Параллельно проводился референдум по евроинтеграции. Обработаны почти все бюллетени и если результаты выборов главы страны ясны, то хочет ли большинство жителей Молдовы присоединиться к Евросоюзу — остается непонятным.

Согласно сайту Центральной избирательной комиссии Молдовы, по состоянию на 7:30 обработано 97.88% протоколов. По их результатам, большинство голосов набирает действующая глава государства Майя Санду.

Предварительные результаты выборов президента Молдовы

Итак, проевропейский президент Майя Санду набирает 41.84%. Из обработанных голосов, ее выбрали 630 712 людей.

Второе место у пророссийского Александра Стояногло из партии экс-президента Игоря Додона. Согласно уже обработанным протоколам, ему отдали предпочтение 26.35% избирателей. За него проголосовало 397 200 человек.

И наконец меньше всего голосов набирает бывший мэр города Бельц Ренато Усатый. Его поддержали 13.76%, то есть 207 563 человека.

Стоит отметить, что если ни один из кандидатов не набирает 50% голосов, назначается второй тур выборов. В нем будут принимать участие два кандидата, набравших больше всего голосов.

Предварительные результаты референдума о присоединении Молдовы к Евросоюзу

"Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?", — так звучал вопрос референдума.

По результатам обработки 98.06% голосов, противников евроинтеграции немного больше, чем сторонников.

По предварительным результатам, хотят присоединения к ЕС 49.89% (726 133 человека), а не хотят — 50.11% (729 446 людей).

Как сообщал "Телеграф", 19 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые в новой должности посетил Молдову. Там он заявлял, что Молдова вместе с Украиной идет по пути евроинтеграции. Он отметил важность скоординированных мер по борьбе с гибридными угрозами.