Младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" - о том, как избежать социальной катастрофы

Инструменты, измеряющие напряжение, существуют. Но ни один из них не может показать уровень напряжения в обществе. Соответственно, бывает сложно оценить, насколько критическими для государства могут быть настроения демотивации, возмущения или протеста людей во время войны. Но, учитывая прогрессирующее количество безосновательных бронирований для работников цирков, магазинов детской одежды, футбольных клубов или отдельных департаментов МВД, становится понятно, что показатель напряжения в стране приближается к точке бифуркации.

Сегодня это не только вопрос недостатка людей на фронте, это еще и вопрос отсутствия пехоты. Количество военных частей, которые пополняются ПВОшниками, операторами крыльев, врачами, – это проблема, которая ощущается уже сейчас, когда военных просто не хватает для выполнения всех задач.

Но есть еще одна проблема, о которой я хочу поговорить. Она касается не только фронта, но и мирной жизни наших ветеранов. Защитники, которые возвращаются к мирной жизни, часто сталкиваются с серьезными трудностями в поиске работы. И последствия такой ситуации мы еще ощутим.

Почему ветераны не могут найти работу?

Мы часто слышим, как важно обеспечить ветеранов рабочими местами. Ведь социализация ветерана – это не просто получение пенсии раз в месяц, а возможность быть полезным обществу. Другими словами, это работа, где человек ощущает свою значимость, где он может зарабатывать деньги и чувствовать свою причастность к развитию страны. Так работает метод психологической реабилитации после войны.

Но для значительного количества ветеранов поиск работы превращается в сложный квест. Потому что даже в торговых сетях все места забронированы, а приоритет предоставляют здоровым мужчинам, а не людям, которые потеряли конечности или пережили травму.

Если так будет продолжаться, уже скоро страна рискует получить огромное количество безработных ветеранов. А вместе с тем и огромное количество проблем.

Возможные последствия: политические риски

Манипулировать недовольными людьми просто: нужно лишь умело давить на болезненные точки. Найдется немало политиков, которые попытаются использовать общественное напряжение или постараются заманить электорат обещаниями о льготах или других привилегиях. Это могут быть не только радикальные политики или популисты, но и пророссийские силы, которые точно знают, как спекулировать на проблемах.

Мы не имеем права допустить, чтобы после всех жертв и усилий, которые заплатила Украина за свою свободу, нас ждал подобный сценарий. Чтобы вместо уважения и внимания к потребностям ветераны получали отказ в рабочих местах только потому, что оно забронировано.

Как историк, я знаком с опытом других стран. К примеру, Германия после Первой мировой войны пережила огромный экономический кризис, и многие ветераны не могли найти работу. Это стало одной из причин, почему в стране росла политическая нестабильность, а радикальные идеи находили поддержку среди обездоленных ветеранов.

Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы избежать социальной катастрофы, подобной тому, что произошло в Германии после 1918 года. Мы должны обеспечить ветеранов не только пенсиями, но и реальными возможностями для работы, социализации и нормальной жизни в мирное время. Это не только честь для страны, но и необходимость для ее стабильности в будущем.