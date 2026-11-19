В храме хранятся мощи святой великомученицы Варвары

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Во время российской атаки в четверг, 19 ноября, обломки беспилотника упали в Шевченковском районе Киева, где стоит Владимирский собор. У храма интересная история, овеянная легендами.

"Телеграф" собрал интересные факты о Владимирском соборе. Один из них – в храме хранят святыню, которая старше самого сооружения.

Куда исчезли шесть куполов

Собор задумали возвести к 900-летию крещения Руси и посвятить князю Владимиру Великому. В 1853 году император Николай I выбрал для него место неподалеку от Золотых ворот. На чертежах архитектора Ивана Штрома храм должны были венчать тринадцать куполов. Но началась Крымская война, денег не хватило – проект пришлось переработать.

Строительство собора завершили в 1882 году, а освятили только через четырнадцать лет Источник: Открытые источники

Пожертвования собирали восемь лет и получили около 100 тысяч рублей. Киево-Печерская лавра передала миллион кирпичей, которые обожгли на собственном заводе. В 1862 году первый камень заложили уже на нынешнем месте, напротив Ботанического сада. У возведенного собора семь куполов, два из них возвышаются над колокольнями.

Зачем собору восемь каменных подпор

Через четыре года после начала работ строители взялись за купола, и тогда арки и своды начали трескаться. Работы остановили. В 1875 году для спасения недостроенного собора привлекли инженера Рудольфа Бернгарда. Он предложил укрепить стены восемью внешними подпорами – контрфорсами. Дополнительную опору должны были обеспечить три массивные пристройки перед входами.

Собор освятили лишь через четырнадцать лет после завершения строительства Источник: Открытые источники

Строительство завершил киевский архитектор Владимир Николаев в 1882 году. Собор освятили лишь в 1896-м, через четырнадцать лет. Именно убранство подарило храму один из самых узнаваемых образов – Богородицу с маленьким Христом над главным алтарем.

Как на влажной штукатурке увидели Богородицу

В январе 1885 года штукатурка за алтарем высыхала неравномерно. Адриан Прахов, руководивший убранством собора, разглядел среди более темных пятен фигуру женщины с ребенком на руках. Сохранилась репродукция его зарисовки. Рядом с силуэтом Прахов отметил, что фигура образовалась из пятен на штукатурке.

Дальше начинается легенда. Рассказывают, что через несколько месяцев художник Виктор Васнецов принес собственный эскиз Богородицы. Прахов сравнил его со своей зарисовкой и якобы увидел ту же фигуру. Есть и семейная версия происхождения одной детали росписи. По преданию, жест маленького Христа, который широко разводит руки, находясь на руках у Марии, художник подсмотрел у собственного сына.

Киевская святыня, старше самого собора

Во Владимирском соборе хранят мощи святой великомученицы Варвары. Согласно церковному преданию, их привезла из Константинополя византийская царевна Варвара, когда приехала в Киев, чтобы выйти замуж за князя Святополка Изяславича. Летопись под 1108 годом упоминает, как Святополк заложил Михайловскую Златоверхую церковь.

Убранство стало важной частью узнаваемого облика собора Источник: Открытые источники

Столетиями паломники приходили к мощам Варвары именно в Михайловский Златоверхий собор. В 1930-х годах советская власть уничтожила храм, но реликвия уцелела. В 1961 году ее перенесли во Владимирский собор. Так святыня древнего княжеского Киева оказалась в храме, который киевляне возвели уже в XIX веке.

Российский дрон повредил остекление собора

Вечером 19 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе обломки упали на открытой территории, а повреждения получили более 10 автомобилей.

"Повреждено остекление окон Владимирского собора. А также – остекление здания одного из иностранных посольств", – говорится в публикации.

У построенного собора семь куполов, два из них возвышаются над колокольнями Источник: Открытые источники

В столичных Telegram-каналах публикуют фото с места происшествия.

После падения обломков в районе повреждения получили более десяти автомобилей Источник: Открытые источники

После падения обломков в Шевченковском районе повреждения получили более десяти автомобилей Источник: Открытые источники

Напомним, во время ликвидации последствий атаки на Киево-Печерскую лавру помочь пришли лишь 5 человек из 140 монахов Московского патриархата.