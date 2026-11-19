Украинцам знаком этот вкус

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Lemon Sherbet от Roshen напомнил украинцам знаменитую "Шипучку". Конфеты уже продаются в сети специализированных магазинов.

Украинка Оксана показала сладости в ролике в Instagram. В подписи к распаковке она назвала эти конфеты новинкой Roshen.

"На мой взгляд, это уже очень знакомый вкус конфеты "Шипучка" с лимоном", – написала Оксана.

Стоимость новинки составляет 178,5 грн за кг. На данный момент купить эти конфеты можно в фирменных магазинах сети Roshen.

"Lemon sherbet" в фирменном магазине Roshen

"Lemon sherbet" сочетает леденцовую карамель с шипучей начинкой

Добавим, что сеть фирменных магазинов ROSHEN описывает оригинальную "Шипучку" как смесь леденцовой карамели с шипучей начинкой. В смеси три вкуса: апельсин, лайм и кола. К слову, 1 кг "Шипучки" стоит 147 грн.

Справка: Лимонный шербет (англ. Sherbet lemon) — популярная среди маглов (людей, которые не обладают магическими способностями и родились в немагических семьях во вселенной "Гарри Поттера") лимонная карамель со сладкой шипучей начинкой и любимое лакомство Альбуса Дамблдора.

Именно эти конфеты директор Хогвартса взял с собой в ночь, когда вместе с Минервой Макгонагалл оставил младенца Гарри Поттера на пороге дома Дурслей. Дамблдор предложил сладость коллеге, однако Макгонагалл отказалась, посчитав момент неподходящим.

Альбус Дамблдор и Гарри Поттер

Как сообщал "Телеграф", Магазины Roshen есть не только в Украине. Сеть представлена на рынках 57 стран.