Большинство жалоб потребителей касалось сроков работ, договорных обязательств и качества услуг

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За 2025 год и первые десять месяцев 2026 года "Газсети" применили дисциплинарные меры к 29 работникам, а уволили лишь четырех. Еще 19 работников предупредили о недопустимости нарушений.

Эти данные "Газсети" предоставили в ответ на запрос "Телеграфа" о том, как компания рассматривает жалобы на действия работников. Редакция обратилась в компанию после публикаций о случаях, когда работники газораспределительных предприятий, по версии следствия, потребовали от потребителей от 12 тысяч гривен до трех тысяч долларов.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Кто проверит проверяющих: как в "Газсетях" реагируют на коррупционные скандалы и огромные доначисления украинцам

Что подтвердилось при рассмотрении жалоб

По данным следствия, деньги якобы требовали за отсутствие претензий к счетчикам, избегание доначислений или ускорение подключения газового оборудования. В "Газсетях" объяснили, что сообщения о возможных коррупционных проявлениях содержали лишь отдельные обращения, преимущественно связанные с выполнением работ или предоставлением услуг.

Ответ "Газсетей" на запрос "Телеграфа"

За 2025 год и январь-октябрь 2026 года компания провела две служебные проверки, подтвердившие отдельные нарушения. За тот же период "Газсети" провели 53 предварительных анализа информации по обращениям потребителей: в 28 случаях подтвердили нарушения или недостатки. Это около 53% случаев, рассмотренных в рамках предварительного анализа.

Нарушения или недостатки подтвердились в 28 из 53 предварительных анализов обращений

"Результаты внутреннего разбирательства касаются соблюдения работниками трудовых обязанностей и внутренних требований и не являются уголовно-правовой квалификацией их действий", — подчеркнула председатель правления "Газсетей" Людмила Киндер.

Как "Газсети" рассматривают сообщение о нарушении

Ко всем служебным проверкам и предварительным анализам по обращениям компания привлекала подразделения безопасности. Департамент безопасности вместе с подразделениями в филиалах прорабатывает информацию о возможных коррупционных проявлениях и рисках в действиях или бездействии работников. В уголовных производствах компания предоставляет правоохранителям информацию по их запросам.

По состоянию на 6 ноября 2026 года, "Газсети" разрабатывали положения о системе внутреннего контроля. Ввести его компания планировала до конца 2026 года.

Уведомление о возможных нарушениях принимает независимый оператор Линии доверия. Обратиться можно по номеру 0 800 357 291 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 или круглосуточно в электронной форме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам насчитывают сотни тысяч за газ, но есть один нюанс с проверками.