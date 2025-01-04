Чем важен крупнейший морской торговый порт РФ, который атаковали беспилотники - Андрей Коваленко
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Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко
В ночь на 4 января неизвестные беспилотники атаковали крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области.
Чем он важен.
Усть-Лужский порт играет ключевую роль для России в условиях войны против Украины и общей геополитической напряженности.
Во-первых — это логистический хаб для обхода санкций.
Усть-Луга стала одной из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов после введения западных санкций. Доходы от экспорта для финансирования войны.
Во-вторых — он помогает осуществлять милитаризацию Балтийского региона, а также является местом, куда прибывает и откуда уходит теневой флот.
Порт расположен в стратегически важной точке Балтийского моря, что позволяет РФ обеспечивать военно-морское присутствие в регионе, включая грузы для военных нужд.
Также это своеобразная альтернатива европейским маршрутам.
Из-за санкций рф потеряла доступ ко многим европейским портам, и Усть-Луга стала основным выходом к международным рынкам. Здесь осуществляется перевалка товаров для азиатских стран, включая Китай и Индию.
Также благодаря Усть-Луге россия сохраняет возможность давить на страны Балтии, Польшу и другие государства региона, контролируя стратегические морские перевозки.
Усть-Лужский порт фактически стал инструментом экономического и военного выживания рф в условиях изоляции.
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