Чим важливий найбільший морський торгівельний порт РФ, який атакували безпілотники - Андрій Коваленко
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Військовий оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко
Протягом ночі на 4 січня невідомі безпілотники атакували найбільший у рф морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.
Чим він важливий.
Усть-Лузький порт відіграє ключову роль для росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості.
По-перше — це логістичний хаб для обходу санкцій.
Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни.
По-друге — він допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.
Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє рф забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб.
Також це своєрідна альтернатива європейським маршрутам.
Через санкції рф втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн, включаючи Китай та Індію.
Також завдяки Усть-Лузі росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення.
Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання рф в умовах ізоляції.
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