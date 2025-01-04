Військовий оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко

Протягом ночі на 4 січня невідомі безпілотники атакували найбільший у рф морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Чим він важливий.

Усть-Лузький порт відіграє ключову роль для росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості.

По-перше — це логістичний хаб для обходу санкцій.

Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни.

По-друге — він допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.

Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє рф забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб.

Також це своєрідна альтернатива європейським маршрутам.

Через санкції рф втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн, включаючи Китай та Індію.

Також завдяки Усть-Лузі росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення.

Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання рф в умовах ізоляції.