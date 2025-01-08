Директор государственного предприятия Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" рассказала о результатах работы за 2024 год

1 января 2024 года Агентство оборонных закупок стало единственной организацией в структуре Министерства обороны, закупающей вооружение и военную технику для ВСУ. Это дало старт реформе оборонных закупок, поскольку система нуждалась в кардинальных изменениях из-за своей неэффективности и чрезмерной забюрократизированности.

Агентство сразу столкнулось с колоссальными вызовами, ведь нужно было одновременно и коренным образом изменять систему, и без промедлений обеспечивать насущные потребности военных, а также бороться за само существование института из-за многочисленных попыток остановить или повредить его деятельности.

Уменьшение роли посредников и прямые контракты

АОЗ в 2024 году удалось существенно снизить или, по крайней мере, удержать средние цены на боеприпасы критической номенклатуры, даже несмотря на устойчивую тенденцию цен к росту из-за глобального дефицита взрывчатых веществ и высокого спроса на боеприпасы.

К примеру, по сравнению с 2023 годом средняя цена в заключенных Агентством в 2024 году контрактах снизилась на снаряды 155-мм калибра – на 15%; 152-мм – на 23%, 125-мм – на 16%. Это позволило сэкономить миллиарды гривен, направленные на закупку дополнительного вооружения для ВСУ.

Ключевой фактор, позволивший Агентству оборонных закупок выровнять и даже снизить цену на рынке вооружения и военной техники (ВТ) – это уменьшение доли посредников. Если по переходным контрактам Агентства, заключенным в 2023 году, доля специмпортеров в сумме контрактов составила 82%, то в 2024 году – 12%.

Большая часть суммы контрактов в текущем году приходится на украинское производство вооружения. Также существенно возросла доля прямого импорта Агентства, в частности прямых контрактов с производителями.

АОЗ уже заключила 50 контрактов с мировыми производителями вооружения из 13 стран мира. Это прямые договоры с болгарскими производителями, хотя еще недавно это казалось невозможным.

Со специмпортерами есть лишь несколько возможных моделей сотрудничества, которые публично предлагает АОЗ. К примеру, когда они поставляют оружие из стран, где Агентство не может работать напрямую, взяв при этом на себя все связанные с этим риски; или когда используют собственные средства или работают по давальческой схеме.

Эффективность использования выделенных средств

Из годового бюджета Агентства в 306,1 млрд грн на закупку ВВТ на 100% взяты бюджетные обязательства под заключенные контракты; 99,2% суммы уплачено поставщикам. И это учитывая, что 25% общего бюджета до АОЗ было доведено только в октябре.

Остаток средств в 0,8% не является критическим и возник по техническим и независимым от Агентства причинам (из-за поставок товара 30 и 31 декабря вне платежного периода и из-за того, что оплата определенного товара может произойти только после полного выполнения контракта).

В последнее время вопрос способности Агентства освоить годовой бюджет вызвал бурные дискуссии. Можно предположить, что информация о значительных остатках средств на счетах АОЗ была использована, чтобы посеять сомнения в ее способности использовать их до конца года и обосновать передачу 23 млрд. грн. Государственной пограничной службе Украины. Однако сумма задолженности на конец года не была бы больше даже несмотря на эти изъятые из бюджета Агентства средства. Ведь потребность в авансировании на следующий год уже заключенных АОЗ контрактов значительно превышала эту сумму. Пока контракты, которые могли быть проавансированы в 2024 году, будут проавансированы в 2025 году. Но из-за дефицита средств, вызванных этим решением, АОЗ необходимо чрезвычайно жестко определять приоритеты контрактирования.

Развитие украинского производства вооружения

2024 год стал годом, когда украинская оборонная промышленность существенно нарастила свои возможности. Этот путь дает нашей стране возможность быть самозарядными в отражении вооруженной агрессии.

В прошлом году Агентство оборонных закупок профинансировало контракты со 155 украинскими производителями вооружения.

В то же время масштабная ошибка, возникшая с поставкой мин украинского производства, показала, к чему может привести путь, когда львиная доля объемов определенной номенклатуры отдается по заказу одному государственному производителю. Недавно Министерство обороны утвердило приказ о передаче функции технической инспекции на внутреннем рынке по военным представительствам МО в АОЗ. Важно, чтобы сразу по этому решению были внесены изменения в соответствующую нормативную базу, регулирующие нашу работу. В таких условиях истории о подтверждении заведомо "раздутых" возможностей производства не будут возможны.

В 2025 году агентство будет диверсифицировать риски при поставке, имея 2-3 контракта с производителями и надежными поставщиками на каждую критическую номенклатуру. Вся необходимая работа для этого уже выполнена.

Ритмичность снабжения

В 2024 году Агентство поставило вооружение Вооруженным Силам Украины более чем на 180 млрд грн. Не менее важно, что за финансовые ресурсы 2024 г. в 1 квартале 2025 г. будет поставлено вооружение и военной техники на около 46 млрд грн. Это обеспечит непрерывные поставки для ВСУ в начале нового бюджетного года.

Международное сотрудничество

Мы уделили большое внимание налаживанию прямой связи с закупочными агентствами стран НАТО. Мы уже подписали меморандумы о сотрудничестве с агентствами из пяти стран, а именно датским (DALO), эстонским (ECDI), норвежским (NDMA), турецким (SSB) и итальянским (ADI).

Для нас это, прежде всего, возможность обмениваться информацией о построении закупочных процессов и рынка вооружения. Воспользовавшись их опытом и адаптировав его к нашим реалиям военного времени, можно быстро выстроить правильную стратегию.

Одним из важных достижений команды Министерства обороны и Агентства стала успешная реализация "датской модели", когда другие страны закупают оружие для ВСУ именно у украинских производителей. Так Дания профинансировала контракты с украинскими производителями ВВТ на общую сумму 535 миллионов евро, в том числе производство законтрактованных Агентством дальнобойных дронов. Все это вооружение уже поставлено нашему войску.

Сотрудничество с Данией должно было стать историей успеха – на этом пути не могло быть никакой ошибки. И это удалось, ведь Швеция, Норвегия, Литва тоже присоединились к модели. Сотрудничество Агентства со странами-партнерами построено на принципах максимальной открытости. Мы предоставляем им информацию о производителях, их производственных мощностях, подтверждаем отгрузку готовой продукции.

Институционные изменения

Несмотря на непрерывную контрактовку, в прошлом году мы полностью изменили организационную структуру Агентства, создав 5 офисов, каждый из которых соответствует отдельной категории вооружения: боеприпасов; БпЛА и РЭБ; наземной техники; ПВО и авиации; специальной техники.

Новая организационная структура дала возможность сконцентрировать экспертизу в конкретных видах вооружения, синхронизировать работу с Генштабом и наладить системное сотрудничество с производителями, в частности, учитывая актуальные условия поля боя при изготовлении их продукции. Следовательно, каждый офис стал медиатором между военными и производителями, учитывая потребности первых и способности вторых.

Многие усилия были приложены для максимального обеспечения контрактования. Для этого осуществляется мониторинг цен, проверка контрагентов, инспекция складов и производственных возможностей, анализ логистических маршрутов, комплаенс-контроль. Заключению каждого контракта предшествует огромная работа для того, чтобы в момент поступления запроса от Генштаба мы были готовы заключить контракт в течение нескольких дней.

Наблюдательный совет

Долгожданным шагом стало создание Наблюдательного совета АОЗ, начавшего свою работу в декабре 2024 года. В нее вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители государства Тарас Чмут и Юрий Джигир. Это действительно очень профессиональный состав, который способен усилить работу Агентства и обеспечить независимый контроль и новый уровень диалога с международными партнерами. Ключевое сейчас – готовность Министерства обороны обеспечить эффективную работу наблюдательного совета и привести его полномочия в соответствие с законодательством Украины и мировыми стандартами корпоративного управления.

Резюме

Почти весь прошлый год Агентству оборонных закупок приходилось работать в условиях неопределенности. Это очень влияло на работу нашей команды, которая, несмотря ни на что, уже изменила ландшафт оборонных закупок в стране, установив понятные для рынка правила и строя устойчивый и полностью лишенный политических влияний институт на службе Вооруженных Сил Украины. Результат – больше оружия, меньше посредников и все более высокое доверие к Украине со стороны международных партнеров. Законтрактовав вооружение на сотни миллиардов гривен, мы также хорошо научились преодолевать искусственные препятствия, мешающие быстро превращать деньги в оружие для наших военных. Поэтому в этом году мы снова будем инициировать в нормативной и законодательной базе большое количество изменений, которые упростят деятельность производителей и существенно ускорят поставки вооружения на фронт.