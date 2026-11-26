Мужчина перед самосожжением стоял с плакатом на Краковском Предместье

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В Варшаве вечером 25 ноября мужчина поджег себя перед Министерством культуры и национального наследия, недалеко от Президентского дворца. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Несколько польских СМИ сообщили, что пострадавший – украинец.

Службы ограничили доступ к месту происшествия в центре Варшавы Источник: TVP3 Варшава

Что известно о мужчине

О том, что мужчина – украинец, сообщило oko.press со ссылкой на сенатора Гжегожа Схетину. По информации Fakt, пострадавшему 22 года, и он учится в Варшавском политехническом университете.

"У нас есть информация от Министерства внутренних дел и администрации, что это молодой мужчина, украинец с Картой поляка. Он в очень тяжелом состоянии", – сказал в эфире TVP Info сенатор от "Гражданской коалиции" Гжегож Схетина.

По данным Newsmax Polska, мужчину зовут Эдвард. Он якобы требовал, чтобы к гражданам Украины в Польше относились так же, как к полякам. В его рюкзаке, по информации издания, были документы с требованиями. Польское агентство печати (PAP) сообщило, что мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

Что произошло на Краковском предместье

Событие произошло около 17:00. Перед этим мужчина стоял на тротуаре с плакатом. По словам очевидца, на помощь бросился прохожий, выходивший из галереи. Он пытался потушить пламя своей курткой.

На помощь мужчине бросился прохожий, выходивший из галереи Источник: TVP3 Варшава

"Наши сотрудники, охраняющие Президентский дворец, заметили горящего мужчину и подбежали к нему. Они оказали ему помощь и вызвали службы. Когда прибыла бригада скорой помощи, они передали ей пострадавшего", – рассказал Newsmax Polska пресс-секретарь Службы охраны государства полковник Богуслав Перковский.

На место выехали три пожарных расчета. Там также работали полиция и медики.

Пожарные получили вызов вскоре после 17:00 Источник: TVP3 Варшава

Один из медиков, дежуривших неподалеку во время мероприятия, рассказал Onet, что прибыл почти одновременно с другой бригадой. Пострадавший дышал самостоятельно, поэтому реанимация не понадобилась. По данным TVP3 Warszawa, в машине скорой помощи мужчина был в сознании и контактировал с медиками. Службы устанавливают обстоятельства происшествия.

Медики оказали мужчине помощь перед доставкой в больницу

Как сообщал "Телеграф", на Марше независимости в Варшаве скандировали лозунг "В Польше хозяин – поляк, а не украинец". Украинцы обходили стороной мероприятие, проходившее 11 ноября, в Национальный день независимости Польши, – в целом в стране растут антиукраинские настроения, которые искусственно разжигают.

Это уже не первый случай самосожжения. 52-летний гражданин Украины 13 апреля 2023 года поджег себя в Кракове возле генерального консульства Украины и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.